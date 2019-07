Tous abrirá unas 50 tiendas en 2019 y consolidará su presencia internacional

La marca de joyería y accesorios Tous abrirá medio centenar de tiendas en 2019, año en el que espera consolidar su presencia en países como Rusia, Polonia o Colombia, tras un 2018 marcado por el impulso internacional en el que logró un beneficio récord de 27,3 millones de euros. Tous, que el próximo año celebra su centenario, ha llevado a cabo en los últimos años un importante esfuerzo para impulsar su presencia internacional, hasta el punto de que la firma opera actualmente en 54 países a través de tiendas propias y franquiciadas, y dos de cada tres establecimientos están situados en el extranjero.

La presidenta de la marca de joyería y accesorios Tous, Alba Tous (EFE)

España, México, Rusia, Polonia, Puerto Rico, Portugal y Arabia Saudí constituyen ahora los principales mercados geográficos de Tous, que, aunque no cierra la puerta a llegar a nuevos países, apuesta por afianzar su actividad en las regiones en las que está presente y que tienen un mayor potencial de crecimiento, como es el caso de Latinoamérica y el este de Europa.

"Este será un año de consolidar nuestra marca en muchos países, un año de asentarnos bien allí donde no lo estamos, un año de continuidad", explica en una entrevista con Efe la presidenta de Tous, Alba Tous, que aspira a seguir creciendo en países como Rusia, República Checa, Polonia, México, Portugal o Colombia.

"No queremos basar el crecimiento de la empresa sólo en qué países entramos o no (...). Ahora no necesitamos muchas banderas nuevas", señala el consejero delegado de la firma, Carlos Soler-Duffo, que recuerda que el objetivo de la empresa es aumentar la rentabilidad y que ello se consigue "si lo haces bien donde estás presente".

En esta estrategia de consolidación internacional, Tous prevé abrir a lo largo de 2019 medio centenar de nuevas tiendas, que se sumarán a las cerca de 700 que tiene actualmente. "Hemos tenido años de crecimiento de cien tiendas, pero ahora hay que asentar muy bien las que tenemos. El objetivo no tienen que ser las cifras, sino digerir lo que tenemos", insiste Alba Tous.