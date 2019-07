La RAE se planteará incluir el concepto 'violencia de género' en la próxima edición del Diccionario de la Lengua

La Real Academia Española (RAE) se planteará incluir el concepto 'violencia de género' en la próxima edición del Diccionario de la Lengua Española (DLE), según han confirmado a Europa Press fuentes de la institución. De este modo, la RAE analizará la posibilidad de incorporar el término en la 24 edición del DLE, aunque se desconoce la fecha en la que se lanzará. La 23 edición se publicó a finales de 2014 y la anterior databa de 2001.

En todo caso, el organismo señala que el término 'violencia de género' ya está incluido en el Diccionario del Español Jurídico y en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, ambos de la RAE, y el primero libremente consultable en Internet, donde se recoge una detallada explicación sobre la definición y significado del "delito de violencia de género", según asegura la RAE. "Todo ello sin perjuicio de la revisión de la entrada "violencia" en el DLE (Diccionario de la Lengua Española) para añadir la forma compleja 'violencia de género'", añaden desde la institución.

CRÍTICAS DEL GOBIERNO POR SU AUSENCIA

La secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo, ha criticado este viernes 19 de julio que la RAE no quisiera incluir en el diccionario el término 'violencia de género', pero que "no tuviera ningún problema" en incorporar otros como 'Twitter' o 'friki'. "Cuando nosotros trabajamos el concepto 'violencia de género', la RAE nos dijo que no era un concepto que estuviera en su diccionario, en cambio no han tenido ningún problema para poner 'Twitter' o 'friki'", ha manifestado Murillo en declaraciones a los medios de comunicación antes de impartir una charla en los Cursos de Verano de El Escorial.

Preguntada por el informe solicitado a la RAE sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución, Murillo ha destacado que lo que su equipo intenta "permanentemente" es que "la inclusividad esté en todos los proyectos de ley". En este sentido, ha ejemplificado con el cambio de los términos 'permiso de paternidad y maternidad' por 'permisos por cuidado para el menor'. "Esos me parecen verdaderamente los cambios. Los cambios de lenguaje están en las leyes", ha remarcado.