La familia de Yéremi denuncia graves errores en la instrucción del caso y pide su reapertura

"Nunca tiraremos la toalla". Así de contundente se ha mostrado Ithaisa, la madre de Yéremi, en la conmovedora carta que le ha escrito con motivo de su 20 cumpleaños. Su familia sigue luchando por saber qué sucedió con el pequeño y por eso ha anunciado en una rueda de prensa en la que los ha acompañado su nuevo abogado, Marcos García Montes, que van a solicitar, una vez más, que se reabra el caso. Montes y su equipo han detectado graves errores judiciales, por lo que va a pedir también que se releve al juez instructor.

Yéremi Vargas desapareció el 10 de marzo de 2007 y, diez años después (Cordon Press)

"Tenemos, y no puedo avanzar más, declaraciones manuscritas en los que se habla que no se les trató muy bien. Asimismo, la familia me ha contado que el juez era el que iba transcribiendo las conversaciones, algo que es muy raro", ha anunciado el letrado.

RELACIONADO: Las tres grandes incógnitas que rodean la desaparición de Yéremi

García Montes ha contratado a un equipo de criminólogos y peritos que han llegado a la misma conclusión que los agentes de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil): que Ojeda sería el principal sospechoso. Además, ha indicado que el caso podría pasar de investigarse como una desaparición a hacerlo como un asesinato. Ha hecho también referencia a la conversación que habría mantenido con otro preso en la que hablaba de la muerte del niño y se autoinculpaba del crimen.

Los padres y el abuelo de Yéremi Vargas, junto al abogado Marcos García Montes, en la rueda de prensa de este jueves (Ithaisa Suárez)

Ha explicado que, en contra de lo argumentado para el archivo del caso el año pasado, sí tendría un móvil: la agresión sexual, según recoge Informativos Telecinco. "Yo respeto su presunción de inocencia [de Ojeda], pero respeto más el dolor de los padres" de Yéremi , ha indicado el abogado.

"Llevamos 12 años con este sufrimiento y ya está bien", ha manifestado Ithaisa Suárez, la madre de Yéremi. Asegura que tienen "mucha esperanza" de averiguar por fin la verdad y que solo quieren "recuperar todo lo que fue de él, saber dónde está y tener un lugar donde llorarle, poder descansar".