El extraordinario palmarés de Ona Carbonell, la coleccionista de medallas que estuvo a punto de abandonar

Bronce🥉 con el@Spanishsynchroteam🇪🇸 orgullosa de este equipazo💪. Además, me han dicho que soy la mujer con más medallas mundiales de la historia de la natación @Fina1908 y 3 después de Phelps y Lochte…aún no me lo creo, estoy feliz y agradecida por el apoyo recibido❤. pic.twitter.com/kWaSxaAAeA