Pedro Sánchez acusa a Pablo Iglesias de convocar la consulta para justificar el 'no'

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha acusado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de romper la negociación para la investidura de forma "unilateral" con su "mascarada" de una consulta "trucada" con la que solo pretende justificar su voto negativo, que coincidirá con el de "la extrema derecha". En una entrevista en la Cadena Ser, Sánchez ha confirmado este lunes que la semana pasada ofreció a Iglesias ministerios para "personas cualificadas del ámbito de Podemos", y ha recalcado que es la primera vez que se hace una oferta así en la historia de la democracia a un partido que, además, ha sido el cuarto en las elecciones.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (EFE).

Sánchez considera que la consulta de Podemos "no recoge la realidad" porque no hace constar las propuestas que le ha hecho a Iglesias, mucho menos esta última que le puso sobre la mesa en la última conversación de la semana pasada, y por eso la pregunta de dicha consulta a la militancia de la formación morada es "absolutamente falsa".

Además, ha advertido de que con la consulta convocada por Unidas Podemos "decayeron" también todas sus ofertas y él ya no está en el escenario que planteó a Pablo Iglesias, a quien ahora corresponde decidir si quiere votar junto a la ultraderecha en contra de su investidura.

Y aunque dé por rotas las negociaciones con Unidas Podemos, porque insiste en que las ha roto Iglesias, y es pesimista sobre un cambio de posición de PP y Cs, Pedro Sánchez ha asegurado que volverá a llamar a las tres formaciones políticas para instarles a "la mayor de las responsabilidades" y pedirles que faciliten la gobernabilidad del país.

El líder del PSOE ha insistido en que le pueden proponer nombres para ocupar ministerios, pero "no imponer", porque ésa es su potestad y su responsabilidad como presidente del Gobierno. "No me gustan los vetos, pero tampoco acepto imposiciones; debo tener la capacidad de decidir lo que tengo en el Consejo de Ministros", ha dicho Sánchez, quien ha reconocido que siempre ha tenido "muchas dudas" ante la posibilidad de incorporar a Pablo Iglesias en el Ejecutivo.

RELACIONADO: Un 26 por ciento de los españoles quiere un Gobierno de coalición con Unidas Podemos

Ha recordado, no obstante, que después de esa primera propuesta de cooperación ha habido otras, la última que hizo para dar entrada a miembros de Podemos en ministerios de carácter sectorial. Pedro Sánchez ha asegurado en cualquier caso que "nunca" llegó a hablar de nombres con Iglesias, y ha insistido en reprocharle la consulta porque, a su modo de ver, una consulta debe convocarse cuando hay ya un acuerdo, y no antes.

En la entrevista en la Ser, el jefe del Ejecutivo en funciones ha vuelto a hacer un llamamiento a PP y Ciudadanos para que se abstengan para que la investidura "no dependa" de los partidos independentistas. Ha señalado que estas dos formaciones se dan "muchos golpes de pecho" subrayando que son "partidos de Estado" y "constitucionalistas" y reclamando pactos de Estado, como ha hecho el líder popular, Pablo Casado, proponiendo hasta once.

"El primer pacto de Estado que podríamos tener es que haya Gobierno en este país", ha apostillado dirigiéndose a Casado, además de insistir en que es "bastante pesimista" con que PP y Cs cambien de posición, sobre todo con un líder como Albert Rivera, que rechaza sus llamadas y ni siquiera quiere reunirse de nuevo con él. Pedro Sánchez ha advertido que si su investidura resulta fallida se pasará a una situación de "bloqueo", y ha recordado que su candidatura decae y será el rey quien decida si vuelve a proponerla.