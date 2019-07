Sign in with Apple te lo pone fácil: una opción para proteger tu privacidad

A todos nos ha pasado alguna vez que, al querer registrarnos en una aplicación o servicio, el primer paso es rellenar un formulario con muchos de nuestros datos personales. Una situación muy común entre los usuarios… pero que termina dando pereza. Es por eso que la mayoría de aplicaciones móviles incorporan ya un sistema de acceso con Facebook o Google. Menos trabajo para el usuario, pero, ¿sabemos qué datos estamos cediendo al hacer click en registrar?

Presentación de 'Sign in with Apple' (Apple).

La realidad es que esta forma de proceder es muy común para muchas compañías y es que ya se sabe: si no sabes cuál es el producto es que el producto eres tú. Esto quiere decir que, al aceptar el registro mediante Facebook o Google, tú estás cediendo tus datos personales de esa red social a terceros.

Facebook intentó hacer más transparente esta opción para el usuario, permitiendo que a la hora del registro sea él mismo quien decida qué información cede a dicha app o servicio. Sin embargo, la mayoría de servicios que facilitan este tipo de acceso lo hacen exigiendo, al menos, el correo electrónico y, de paso, quedándose con todos los datos extras de aquellos usuarios que por pereza o desconocimiento no editan o limitan esa información.

Sign in with Apple

Ahora, esto podría cambiar gracias al servicio presentado por Apple en la última confernecia mundial de desarroladores WWDC. La compañía de la manzana anunció una funcionalidad que pasó algo desapercibida, pero que podría ser un paso adelante para mejorar la privacidad y el uso que las compañías hacen de los datos del usuario.

Esa funcionalidad se llama Sign in with Apple, y permitirá a todos los usuarios de iOS 13 registrarse a través del móvil con la propia cuenta de Apple. Sin embargo, y aquí es donde está la verdadera innovación, la compañía creará un correo virtual anónimo, aleatorio y cifrado para ese registro, de modo que el usuario no cede ningún tipo de información extra.

Otra de las ventajas es que, al no usar un correo ‘real’ por decirlo de alguna forma, esa empresa no podrá enviar publicidad o correos sin el consentimiento expreso del usuario, como ocurre con muchas de las suscripciones que ocurren actualemnte.

Una medida polémica

Ya son muchas las voces que se han alzado en contra de esta innovación, principalmente desde Facebook y Google, cuyos negocios están basados principalmente en los ingresos que obtienen por ceder los datos de sus usuarios a empresas para que mejoren su publicidad.

En este sentido, este nuevo inicio de sesión con Apple podría suponer el inicio de una nueva forma de trabajar, más respetuosa con el usuario. Además, se limita el envío de publicidad de terceros si no se tiene autorización, lo que se conoce como spam. Además, la compañía obligará a todos los desarrolladores de aplicaciones a incluir este nuevo registro en las apps. Es decir, si la aplicación ofrece la posibilidad de registro con Facebook y Google, deberá ofrecerlo también con Apple.

Una medida interesante que estará disponible a partir de finales de septiembre u octubre, cuando Apple lance de manera oficial su nuevo sistema operativo móvil.