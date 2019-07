Final feliz para el exfutbolista del Liverpool a quien robaron su perro y que ofreció una gran recompensa

El futbolista Daniel Sturridge ya puede respirar tranquilo: el pequeño Lucky Lucci, un encantador 'pomeranian husky' que desapareció durante el asalto de unos ladrones a su casa de Hollywood el pasado martes, ya se encuentra de nuevo con él. Así lo ha anunciado el propio deportista en su perfil de Instagram: "Gracias a todos por el apoyo. Sin vosotros no hubiera sido posible". Después ha subido imágenes de la simpática mascota durmiendo y jugando.

El futbolista Daniel Sturridge siente debilidad por su mascota (Daniel Sturridge).

Sturridge agradece especialmente a la periodista Kimberley Cheng por ponerle sobre la pista. Alguien llamó a su programa y dijo que lo tenía, así que el futbolista se fue junto a unos amigos a buscarlo al sur de la ciudad de Los Ángeles a altas horas de la noche.

No ha facilitado más detalles sobre la recogida del perro, pero reconoce que "no puedo creer" que haya logrado recuperarlo. Y ha querido subrayar lo "profundamente agradecido" que está a todos los fans redes sociales, 'influencers' o gente común que han divulgado la noticia.

Tampoco ha desvelado si finalmente ha pagado la recompensa que había llegado a ofrecer: de 20.000 a 30.000 libras (de 22.225 a 33.338 euros). El futbolista siempre sospechó que el objetivo del robo era vender al animal. "Que alguien, por favor, encuentre a mi perro. Pagaré lo que sea, lo digo completamente en serio", fue el grito desesperado que lanzó en redes sociales y que, afortunadamente, ha tenido eco.

Lucky Lucci durmiendo de nuevo en casa tras la 'aventura' (Lucci Da Poochie).

Lucky Lucci tiene su propia cuenta de Instagram en la que su feliz dueño ha subido una nueva foto tras el regreso: "No creo que haya dormido mucho mientras estaba perdido", escibe en su cuenta. Esta mañana parecía ya recuperado en un nuevo vídeo en el que aparecía jugando con un muñeco y muy animado.

Lucky Lucci, en una de las fotografías que Sturridge subía al perfil de Instagram que creó para él (Lucci Da Poochie).

Daniel Sturridge no ha renovado su contrato con el Liverpool (donde jugaba desde el año 2013) y no se sabe cuál será su paradero la próxima temporada, ya que aún no ha firmado con ningún otro equipo. En cualquier caso, respira más aliviado ahora que tiene a su mascota junto a él.