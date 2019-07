Cinco coches para el verano… y no, no son descapotables

Con la llegada del verano, suben las temperaturas, los días se alargan y muchos no se resisten a salir de casa para disfrutar al máximo. Cuando la imaginación vuela, muchos son los que pintan en ellas un paseo en descapotable con el sol brillando… pero, ¿es el coche más adecuado para el verano? Lo cierto es que para viajar descapotado el mejor momento es aquel en el que las temperaturas no ahogan y durante los meses estivales, el nivel del termómetro no suele ser suave. Teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de viajeros o la variedad de destinos y planes que hay en verano, hemos repasado la oferta del mundo del motor y hemos seleccionado cinco modelos… y una sorpresa final.

A la hora de viajar en verano, hay que tener en cuenta las altas temperaturas (Gtres).

Mini 60º aniversario: un icono para lobos solitarios

60 años no se cumplen todos los días y Mini ha querido celebrar el cumpleaños de su icónico modelo con una edición especial que toma como base la versión Cooper y es exclusiva de los modelos más clásicos. Una opción interesante para casi cualquier destino, pero, sobre todo, si en tus vacaciones de verano vas a contar con una compañía de lo más íntima.

Mini ha elegido el clásico verde para esta edición (Mini).

Exterior: el Mini ‘60 Years Edition’ cuenta con una carrocería de tres y cinco puertas y tiene una serie de particularidades que harán que no pases desapercibido. La más destacada es el color de su carrocería ya que han apostado por el clásico verde ‘British Racing Green IV’, aunque hay otros colores disponibles. El capó cuenta con las icónicas franjas de Mini y los pilotos traseros cuentan con la bandera británica. A esto hay que añadir llantas exclusivas o la presencia del logotipo de la edición especial, que, incluso, se proyecta en el suelo al abrir el coche.

Interior: el Mini ‘60 Years Edition’ ofrece un equipamiento de serie muy completo y elementos específicos como el volante y los asientos deportivos en marrón oscuro sin olvidar, una vez más, el logotipo de la edición.

Motor: los Mini ‘60 Years Edition’ cuentan con dos motores diésel y otros dos de gasolina con potencias que oscilan entre los 136 y los 192 CV.

Volvo V60: un familiar respetuoso con el medio ambiente

Ubicado en la parte media de la oferta de Volvo, el V60 es la opción perfecta para aquellos que viajan con toda la tropa. ¿La razón? Es un familiar apto para todos los públicos, que, además es respetuoso con el medio ambiente: al tratarse de la versión híbrida enchufable cuenta con la pegatina Cero.

La capacidad de carga del V60 es perfecta para familias (Volvo).

Exterior: la primera impresión que transmite es que un coche elegante con un diseño clásico en el que destacan elementos que llevan la firma de Volvo. Uno ellos lo encontramos en los grupos ópticos con la presencia de elementos mitológicos como ‘el martillo de Thor’.

Interior: en el interior del V60, el conductor se encontrará con el diseño escandinavo en su máxima expresión, un amplio despliegue tecnológico en el que destaca la disposición vertical del sistema multimedia o la instrumentación digital o los numerosos asistentes y ayudas a la conducción. De lo que no podemos olvidarnos, tratándose de unas vacaciones en familia, es del generoso tamaño del maletero: 529 litros.

Motor: el V60 ofrece una versión híbrida enchufable con el T8 Twin Engine de 390 CV, otra de gasolina (un T6 de 310 CV) y dos opciones de diésel: el D3 de 150 CV y el D4 de 190 CV.

Precio: desde 58.950 euros

Lexus UX 250H: un SUV de dimensiones contenidas

Si hay un par de marcas que han apostado (y fuerte) por los coches híbridos esas son Toyota y Lexus. Es más, en la oferta de esta última hay muchos más modelos de este tipo que de gasolina o diésel. Uno de sus últimos lanzamientos es el Lexus UX 250H, un SUV compacto perfecto para una aventura en cualquier escenario en pareja, con amigos o con la familia… siempre que no sean grupos muy numerosos.

El UX 250H es un SUV de medidas contenidas perfecto para cualquier aventura (Lexus).

Exterior: el Lexus UX 250H presume de una imagen robusta en la que destaca una mirada afilada. Algo a lo que contribuye uno de los elementos marca de la casa: la parrilla en doble punta de flecha.

Interior: dentro del Lexus UX 250H lo que impera es la modernidad, el carácter Premium y uno de los conceptos de la marca japonesa, ‘engawa’. Consiste en difuminar la frontera entre la parte de fuera y la de dentro. En la amplia parte tecnológica destaca los asistentes que memorizan las rutas para ayudar al conductor a ser más eficiente y el Control de Estado de Carga Predictivo, que predice la ruta y el tráfico para gestionar la recarga de forma inteligente.

Motor: el UX 250H tiene un 2.0 de gasolina y cono eléctrico de baterías de níquel-metal-hidruro, que tienen una potencia conjunta de 178 CV y pueden ir acompañados de tracción delantera o total.

Precio: desde 33.901 euros

Subaru XV: para espíritus muy aventureros

El Subaru XV es la opción perfecta para los más aventureros que dedican sus vacaciones a descubrir playas recónditas y caminos poco transitados. Y es que se trata de un SUV que vale para casi todos los escenarios.

La tracción 4x4 del Subaru XV le hace apto para cualquier terreno (Subaru).

Exterior: heredó el chasis del antiguo Impreza al que le hicieron un profundo lavado de cara para mejorar en equipamiento y en diseño. El XV es un coche tan diferente como atractivo gracias a su altura libre (digna de un todoterreno) y a sus marcados pasos de rueda.

Interior: el XV cuenta con un equipamiento bastante completo desde el modelo básico. Ofrece un habitáculo espacioso con ligeros notas deportivas y una excelente visibilidad hacia el exterior en todas las direcciones.

Motor: Subaru le ha equipado con dos motores de gasolina (un 2.0 con 150 CV y un 1.6 de 115 CV) y un diésel: un 2.0 bóxer con 150 CV y tracción total. Sea cual sea la opción final, el Subaru XV siempre contará con tracción total. Una de las marcas de la casa.

Precio: desde 23.300 euros

Peugeot Rifter: a la altura de unas grandes vacaciones

Aunque su imagen parezca decir lo contrario, Peugeot lo ha presentado como un vehículo para pasajeros con un enfoque familiar y el objetivo de ser una alternativa al monovolumen tradicional. La Rifter es ideal para grandes familias, pero también para vacaciones a lo grande en las que, además del equipaje normal, vas a necesitar tu tabla de surf, la bicicleta, el equipo de buceo o el kayak… entre otros.

La Rifter es una furgoneta reconvertida en un vehículo muy versátil (Peugeot).

Exterior: la Rifter presume de tener un diseño más juvenil y moderno con el objetivo de diferenciar de una furgoneta tradicional, que suelen contar con unas líneas más aburridas. Además, Peugeot ha añadido detalles dignos de un crossover y de un turismo.

Interior: la marca gala plantea dos opciones para la carrocería y para el interior, que podrá tener 5 o 7 plazas. Al hilo de esto, el espacio de carga puede ir de los 775 litros a los 4.000 en función de la configuración de los asientos o la carrocería elegida. En el habitáculo destaca el i-Cockpit en el puesto de conducción

Motor: en las opciones gasolina tiene un 1.2 PureTech (110 o 130 CV) y la versión diésel, la Rifter cuenta con 1.5 BlueHDI disponible 75, 100 o 130 CV. Unos y otros están asociados a un cambio manual de 5 o 6 velocidades ya que el automático de 8 relaciones está reservado a las opciones más potentes.

Precio: desde 22.400 euros

Bonus: Mazda MX-5 30º Aniversario… sí, el descapotable

No, no podíamos despedirnos sin poner un descapotable y, concretamente, el más vendido. El Mazda MX-5 cumple 30 años y de la misma manera que ocurre con Mini, la marca japonesa ha sacado una edición especial de 3.000 unidades en la que se mantiene intacta su filosofía. Una opción muy interesante para los que no se pueden resistir a ir descapotados en verano… y para los que disfrutan conduciendo porque, eso sí, este Mazda tiene el espacio justo para la aventura y poco más.

Mazda ha celebrado los 30 años del MX-5 con una edición especial (Mazda).

Exterior: en cuanto a la forma, el diseño no tiene grandes diferencias respecto a la generación ND… pero sí destaca el color elegido para esta edición, el Racing Orange, o algunos detalles exclusivos como las llantas de aleación RAYS de 17 pulgadas.

Interior: en el interior de este biplaza vamos a encontrar elementos específicos de la edición y algunos detalles, también, en naranja. A esto hay que añadir que en el MX-5 manda el confort de marcha y el ‘Jinba Ittai’, un concepto que une armonía y compenetración para que los ocupantes se sientan parte de él.

Motor: la edición especial del MX-5 está equipada con el motor más potente: un 2.0 Skyactiv-G de 181 CV con una caja de cambios manual de 6 velocidades.

Precio: desde 34.300 euros