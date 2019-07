La muerte de Joao Gilberto, el 'padre de la bossa nova', reaviva antiguas disputas familiares

Joao Gilberto, el genio indiscutible de la bossa nova que falleció el pasado sábado, tenía tres hijos: João Marcelo, de 59 años, Bebel, de 53, y Luisa Carolina, de tan solo 15 años. Son fruto del matrimonio de Gilberto con tres mujeres diferentes, y las disputas entre ellos vienen de lejos. Hace unos diez años, João Marcelo y Bebel se enfrentaron a la madre de Luisa Carolina, Claudia Faissol, la tercera esposa del maestro de la bossa nova.

Joao Gilberto, 'el padre de la bossa nova' en una imagen de archivo (Getty Images)

La acusaban de engañar a su padre y de dejarlo al borde de la ruina. Más tarde, los dos hijos mayores se alinearon frente a la última pareja de su progenitor, Maria do Céu Harris, de 55 años (y quien estuvo a su lado en los últimos momentos). Al parecer, ésta no les dejaba entrar en la casa de Gilberto.

Finalmente, el enfrentamiento se produjo también entre los dos hermanos mayores, que habían permanecido unidos todo este tiempo. El motivo sería que Bebel obtuvo en 2017 la tutela legal de su padre tras argumentar que ya no tenía la capacidad mental para tomar sus propias decisiones. Tras obtener la tutela, lo mudó temporalmente del apartamento en el que residía -en un barrio acomodado- por no poder pagar el alquiler.

Desde entonces, João Marcelo se habría posicionado de Maria do Céu, tal y como él mismo ha manifestado en un controvertido mensaje que ha publicado en su perfil de Facebook tras la muerte de Joao Gilberto:

"Los buitres ya han descendido al apartamento de mi padre. No habrá espectáculos, no hay ataúd abierto (según su petición) y les pido a estos pendejos que me atacan a mí, a María y mi familia que […] muestren un poco de respeto".

Después de este polémico post, João Marcelo se ha centrado en los buenos recuerdos y ha compartido fotos de su padre con sus hijas, junto a un cariñoso comentario en el que explica que "él realmente amaba" a las chicas y que las sonrisas que abuelo y una de las nietas se dedican en una de las imágenes "le derriten el corazón".

Bebel, por su parte, ha publicado palabras de admiración y cariño hacia él junto a una foto reciente de los dos juntos: "Gracias por la última mirada, por la última sonrisa, por ser honesto, por ser un hombre de familia, por haber sido el mejor padre que alguien podría desear. Mi Amor: que los ángeles y mamá te reciban, descansa en paz. Te quiero".

João Marcelo fue condenado en junio por ofender y calumniar a Bebel y a su madre, Heloisa Maria 'Miúcha' Buarque de Hollanda, que falleció el pasado mes de diciembre. Ahora, una vez finalicen las exequias por el 'padre de la bossa nova', según publica el periódico brasileño 'O Globo', los abogados de sus descendientes tomarán parte para llevar a cabo las acciones que consideren oportunas de cara a los asuntos relacionados con las pertenencias de Joao Gilberto.