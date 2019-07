La extraña desaparición de Manuela Chavero, un misterio sin resolver tres años después

Las luces de la cocina y del salón encendidas, su cartera y su teléfono móvil sobre la mesa, pero ni rastro de Manuela Chavero. Aquella madrugada del 5 de julio de 2016 se perdió la pista de esta mujer que entonces tenía 42 años, dos hijos de 8 y 16 y, aparentemente, ningún motivo para huir. Estaba recien separada y los niños se encontraban en aquel momento con su padre de viaje. Desde entonces, tanto su familia como los vecinos de Monesterio, un pequeño pueblo de Badajoz, se han volcado para que su caso no sea olvidado.

Se busca a Manuela Chavero desde el 5 de julio de 2016 (María Cintado García/Facebook).

Las sospechas se han centrado desde el primer momento en su círculo más cercano: la puerta no estaba forzada y se piensa que incluso pudo salir por su propio pie. La última persona en verla aquella noche fue una amiga suya que tampoco ha podido ofrecer ninguna clave para resolver el misterio.

Todas las hipótesis, las prosibilidades y, sobre todo, la falta de Manuela son las que no han dejado dormir ni descansar a su familia en estos tres años. Su hermana Emilia ha explicado en un comunicado difundido por redes sociales que, en un principio, no pensaban hacer nada con ocasión del aniversario de su desaparición, "la familia no tenía ánimos".

No obstante, tras meditarlo mejor, se han preguntado por qué no recordarla públicamente cuando ellos lo hacen cada segundo de sus vidas. Propone a sus amigos y vecinos hacer un vídeo: "Las personas que quieran participar, deberán realizar un vídeo explicando cómo se sienten con la desaparición y, sobre todo, expresar sus sentimientos sobre cuánto echáis de menos a Manoli, cómo os ha afectado en vuestra vida su desaparición y la resolución que esperáis del caso". La proyección de este material se realizará la semana que viene en un acto de homenaje en el que también se leerá un texto de recuerdo.

Familiares y vecinos recuerdan a Manuela Chavero en un acto en su pueblo (EFE).

El pasado mes de enero se reactivó el caso y pareció que la resolución se encontraba más cerca. Según trascendió, tras haber investigado a más de cien sospechosos, los agentes se centraron en dos personas del entorno de Manuela cuya identidad no llegó a trascender. También se realizaron nuevas batidas en la zona en busca de indicios sobre su paradero. A día de hoy la familia ha confirmado a EFE que la investigación sigue abierta en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ojalá les puedan dar pronto noticias que alivien estos tres años de congoja.