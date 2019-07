¿Qué hay tras los problemas de WhatsApp, Instagram y Facebook?

La teoría del ‘efecto mariposa’ dice que el aleteo de uno de estos insectos en un extremo del mundo podría desencadenar un huracán en el extremo opuesto. Es una exageración, pero sirve para explicar cómo se desatan, a grandes rasgos, los problemas con las redes sociales. Un complejo entramado de servidores es capaz de hacer que funcionen a diario para miles de millones de usuarios y que nunca se rompan. ¿Nunca? Este mismo miércoles, Facebook sufría problemas, con todo lo que esto conlleva, es decir, WhatsApp e Instagram también lo sufrieron. Pero, ¿qué pasó exactamente?

Si en la jornada del miércoles intentaste enviar un audio por WhatsApp es muy probable que experimentaras la frustrante sensación de que la aplicación se quedaba 'pensando' sin enviar el mensaje, o bien, que no pudieras descargar el archivo o la fotografía que te acababan de enviar. Que no cunda el pánico, fue un error generalizado de las redes de Facebook, que afectó a sus servidores durante unas diez horas.

Cuando fue detectado, desde Facebook lanzaban el siguiente comunicado:

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown

El problema terminó por resolverse hacia las 3 de la mañana, hora española.

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps and platforms. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience.