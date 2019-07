Cerca del 20% de las 180 bolsas de plástico que consume cada español de media al año no se reutiliza y acaba su vida como residuo contaminante, alertan organizaciones ecologistas, tras exigir medidas más contundentes en el Día Mundial Libre de Bolsas de Plástico, que se celebra este miércoles. Esta jornada, que se celebra cada 3 de julio desde hace casi una década, se inscribe dentro del movimiento 'Break Free From Plastic', impulsado por el proyecto Zero Waste Europe y la coalición de organizaciones no gubernamentales GAIA, con el objetivo de avanzar hacia un futuro libre de contaminación plástica.

El 20 por ciento de las bolsas de plástico acaba su vida como residuo contaminante (Gettyimages)

Cuando se cumple un año desde de la entrada en vigor en España del real decreto que obliga a los comercios a cobrar por las bolsas de plástico ligeras (de entre 15 y 50 micras), los ecologistas denuncian hoy miércoles que consideran insuficiente dicha normativa si se quiere evitar que sigan llegando toneladas de este residuo a los océanos, cuya descomposición puede prolongarse varios siglos.

La responsable de plásticos de Greenpeace en España, Alba García, señala que esta norma no basta para resolver este grave problema, "a no ser que se modifique e incluya a todo tipo de bolsas compuestas por este material, incluidas también las de mayor gramaje de muchas tiendas de ropa o las de sección en los supermercados”.

La ley "ni siquiera incluye las muy ligeras (de menos de 15 micras de tamaño) ni tampoco las gruesas (más de 50 micras), a las que es posible acceder sin limitaciones ni impuestos", insiste García. Las bolsas de entre 15 y 50 micras son las más utilizadas, aunque lamentablemente también “las más contaminantes por su bajo nivel de reutilización y lento proceso de descomposición, que puede oscilar entre 100 y 500 años", informa por su parte la Fundación Aquae, en nota de prensa.

El pago exigido con el real decreto al uso de este tipo de bolsas es una medida transitoria porque estarán completamente prohibidas en 2021, salvo que estén fabricadas con material compostable. A partir de esa fecha, la directiva europea prohibirá cubiertos, platos, pajitas, vasos y tazas de plástico. Además, los envases de poliestireno expandido para alimentos y productos de plástico oxodegradable o fácilmente fragmentable, con el compromiso asimismo de que al menos el 25 de la composición de las botellas de bebidas PET sea plástico reciclado en 2025.

Según la portavoz de recursos naturales y residuos de la organización Amigos de la Tierra, María Durán, por el momento, con el real decreto que cumple ahora un año, "no se soluciona el problema". Desde la ONG instan a "no sustituir el plástico por otros materiales biodegradables de usar y tirar como hipotética solución, porque estos tardan mucho en desintegrarse en el medioambiente", explica Durán.

Según Naciones Unidas, cada año 8 millones de toneladas de los residuos plásticos van a parar a los océanos. "Esta basura marina es ingerida por la fauna de nuestros mares y así es como entra en nuestra cadena alimentaria", sostiene por su parte la científica marina de la organización Oceana Pilar Durán. Actualmente, en el mar Mediterráneo "hay un kilo de plástico por cada 5 kilos de peces que se pescan", añade tras subrayar que, "si se mantiene el estilo de vida actual, esa proporción pasará a ser de 1 kilo de basura marina por cada kilo de pescados para 2030".