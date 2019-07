Matilde, una bebé de dos meses con una grave enfermedad, necesita el medicamento 'más caro del mundo'

La bebé Matilde, de apenas dos meses, ha desatado una ola de solidariad sin precedentes en Portugal. Cuando tenía poco más de un mes fue diagnosticada de una atrofia muscular espinal de tipo 1, una rara enfermedad degenerativa de origen genético para la cual existe un remedio recién estrenado en Estados Unidos. Los padres, Carla Martins y Miguel Sande, han puesto en marcha una campaña para recaudar los 1,9 millones de euros que cuesta el tratamiento y los portugueses han respondido hasta el punto de que, en apenas unas semanas, ya han logrado la cantidad.

La pequeña Matilde fue diagnosticada cuando tenía poco más de un mes de vida (Facebook).

La pequeña Matilde, que nació el pasado 12 de abril y tiene un hermano de 18 meses y otra hermana de 11, comenzó a dar muestras de que algo no iba bien precisamente en torno al mes de vida. Según cuentan en redes sociales, sus padres observaron que cada vez le costaba más mamar y que no estaba evolucionando normalmente. Tras derivarlos al hospital y hacerle a la pequeña las pruebas pertienentes les dieron el diagnóstico. Aquello fue "la noticia más devastadora que alguien podía dar a un padre o una madre".

La atrofia muscualar espinal de tipo 1 es causada por una mutación en el gen SMN1 y provoca la paulatina pérdida de las capacidades motoras y la progresiva parálisis de todos los músculos del cuerpo. De momento se está tratando a la pequeña con 'Nusinersen', un medicamento que atenúa los síntomas, pero no detiene la enfermedad. Sí ha presentado mejores resultados el 'Zolgensma', el fármaco en el que ahora tienen depositadas todas sus esperanzas y que acaba de ser aprobado por la 'FDA', la agencia del gobierno de Estados Unidos responsable de los medicamentos.

Los padres de Matilde tienen sus esperanzas depositadas en un nuevo medicamento (Facebook).

A pesar de ser "el medicamento más caro del mundo", con 1,9 millones de euros de coste, lo cierto es que la familia ha logrado el objetivo de recaudación gracias a los cientos de aportaciones que se han hecho en todo el país desde que su historia se diera a concoer este mes de junio. Creen que pueden tener gastos adicionales, pero el objetivo primordial está logrado. Personas anónimas, organizaciones y figuras públicas como el ciclista Rui Costa se han implicado en la campaña para 'salvar' a la pequeña. "Caminamos millones de pasos más cerca del sueño de ver a nuestra bebé correr, saltar y crecer saludable sin depender de máquinas para vivir", comentaban los progenitores estos días en redes sociales.

No es el único obstáculo. Aún tienen que esperar que las autoridades europeas den su aprobación para que el medicamento pueda administrarse en Portugal y, en cualquier caso, creen que no llegará al país hasta dentro de unos meses. Una carrera contra el tiempo que Matilde y sus padres afrontan con esperanza y con la inmensa fuerza que les ha brindado la solidaridad de los demás. "Una vez más y todas las veces que hagan falta queremos daros las gracias por haber caminado a nuestro lado, por vuestro gran corazón, por la corriente de solidaridad que habéis creado por nuestra causa. Todavía no existen en el diccionario palabras que definan todo lo que habéi hecho por nosotros, habrá que inventarlas".