Nuevas pesquisas para encontrar a Dana Leonte, la madre de un bebé de siete meses desaparecida en Málaga

Batidas a pie, en coche y hasta con helicópteros y drones. Los agentes de la Guardia Civil no tiran la toalla y se están empleando a fondo para encontrar alguna pista sobre el paradero de Dana Leonte, la mujer de 31 años que desapareció el pasado 12 de junio en Arenas (Málaga) dejando a una bebé de siete meses. Este fin de semana, según el 'Diario Sur', han emprendido nuevas pesquisas peinando las inmediaciones del monte del castillo árabe de Bentomiz, una zona situada cerca de su domicilio, sin que haya trascendido si se ha producido algún avance significativo en la investigación de este caso rodeado de misterio.

Fue su pareja sentimental, Sergio Ruiz, quien dio la voz de alarma al comprobar que no había vuelto a casa. Sin embargo, a día de hoy no se descarta nignuna hipótesis y los agentes le han interrogado durante horas. Él no cambia un ápice su versión: asegura que en los días anteriores ella le había comentado que estaba "agobiada y presionada" por un prestamista que le habría dejado dinero para montar un negocio y que le estaba reclamando su deuda. Incluso le habría comentado que pensaba en marcharse a Rumanía, su país natal.

La familia de Dana, sin embargo, sigue sin creer esta versión. Aseguran que ella nunca habría abandonado a su bebé, y temen que su novio o cualquier otra persona le hayan podido hacer daño. "No es normal que no llame ni dé señales de vida, porque ella siempre estaba pendiente de las redes sociales, y sus dos teléfonos móviles están apagados", ha declarado su hermano, Florín Leonte, al 'Diario Sur'. Además, señala que ella llegó a denunciar a su pareja en el pasado por un delito de malos tratos, si bien la causa fue archivada.

Ruiz, por su parte, se ha mostrado "tranquilo" a pesar de sentirse "señalado" y ha insistido en que no tiene nada que ver en la desaparición. "Se ha ido porque le ha dado la gana y me ha dejado sólo con la niña". En el cartel difundido para dar con ella se precisa que la joven mide 1,60 metros, además, es de complexión delgada, tiene los ojos marrones y el pelo largo castaño. En el momento en el que se le perdió la pista llevaba supuestamente un pantalón y una camisa negras.