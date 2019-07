Arranca este lunes la moratoria de Madrid Central: tres meses sin multas

Este lunes, 1 de julio, arranca la moratoria a las multas en Madrid Central y se prolongará tres meses (hasta el 30 de septiembre), un periodo en el que quienes accedan indebidamente a este área de bajas emisiones recibirán un aviso pero no serán sancionados, mientras el nuevo Gobierno del consistorio, dirigido por José Luis Martínez-Almeida (PP), decide cómo redefinir la zona de bajas emisiones. Aunque solo pueden acceder a este espacio de 472 hectáreas los vehículos de los residentes, los coches con etiqueta Eco y Cero Emisiones y los que tengan distintivo B o C siempre que acudan a un aparcamiento, desde este lunes infringir esta norma no conllevará, como hasta ahora, 90 euros de multa.

Arranca este lunes la moratoria en Madrid Central: tres meses sin multas (Getty Images).

El gobierno de PP y Ciudadanos defiende que este área, que pretenden reconvertir, sigue vigente y que no multar no supone dejarla sin efecto, precisamente lo que denuncian desde la oposición de Más Madrid (artífices de la medida bajo el Gobierno de Manuela Carmena) y el PSOE. También hablan de suspensión "de facto" las entidades ecologistas y vecinales agrupadas en la Plataforma en Defensa de Madrid Central que el pasado sábado, consiguió reunir a miles de personas (60.000 según los convocantes, 10.000 según Delegación de Gobierno) para pedir la continuidad de esta política.

Este lunes han llamado a hacer piquetes informativos a las 10.00 y a las 19.00 en cinco puntos del perímetro de Madrid Central, para informar a los conductores y pedirles una responsabilidad que a su juicio no tiene el alcalde. El equipo de Almeida defiende que se vuelva al periodo anterior (no hubo sanciones hasta marzo de 2016) para auditar los sistemas de control de acceso porque según el Consistorio madrileño "ocho de cada diez multas se había puesto de manera errónea". También para establecer contactos con todos con el objetivo de definir el modelo alternativo a este área de bajas emisiones, cuya reconversión pactaron PP y Cs mientras que en el acuerdo de PP y Vox se aboga por la libre circulación.

El perímetro de Madrid Central está delimitado por las calles Alberto Aguilera, glorieta de Ruiz Jiménez, Carranza, Sagasta, glorieta de Bilbao, Génova, plaza de Colón, Paseo de Recoletos, plaza de Cibeles, Paseo del Prado, plaza de Cánovas del Castillo, glorieta de Carlos V, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, glorieta de Embajadores, Ronda de Toledo, glorieta de la Puerta de Toledo, Ronda de Segovia, Cuesta de la Vega, Mayor, Bailén, plaza de España, Princesa y Serrano Jover.

Antes de que llegara la campaña electoral de las elecciones municipales José Luis Martínez-Almeida, afirmó que esta medida, aducía que no había sido eficiente y, sobre todo, que no se había conseguido el efecto perseguido, rebajar la contaminación en la capital. Pese a que el Estado había esquivado de este modo la multa de la Unión Europea por no rebajar los niveles de contaminación, PP echó mano de los índices de contaminación de las estaciones de medición para reafirmar su argumentación. Desde entonces siempre han mantenido que la única estación en la que la contaminación disminuyó fue en la del Carmen. Madrid Central se convirtió en el tema estrella de la capital, copando debates, plenos y comisiones.

Había dado así comienzo a un cruce de datos entre Gobierno y oposición. Ciudadanos siempre aseveró que la medida, tal y como la planteó la entonces delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, era una "chapuza". Los 'naranjas' mantuvieron una postura de "mejora" de este gran área de restricción a los vehículos.

A FAVOR Y EN CONTRA

A estos se unieron diversas pymes y comerciantes, que crearon la plataforma de afectados por Madrid Central, que periódicamente daba cuenta de las pérdidas sufridas por esta medida. Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha pedido información al Ayuntamiento sobre sus planes y qué medidas va a implantar frente al incremento de la contaminación. No ha ocultado su "preocupación" y han cuestionado al Gobierno sobre la figura de tramitación administrativa.

También la ministra de Transición Energética en funciones, Teresa Ribera, tildó de "absurdo" el debate sobre la eliminación de Madrid Central y ha insistido en la necesidad de trabajar en medidas contra el tráfico para rebajar las emisiones contaminantes. En la misma línea fue el director general de Tráfico, Pere Navarro, que criticó la posibilidad de que se suprima la medida de restricción al tráfico porque "nadie en Europa lo entendería".