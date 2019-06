El Festival Grec de Barcelona ha levantado este miércoles el telón de la temporada cultural veraniega en el anfiteatro de los jardines de Montjuïc con el prestigioso conjunto Kronos Quartet, que con su repertorio de música contemporánea y temas más populares ha amenizado una calurosa noche. El Grec ha vuelto a confiar en la música para inaugurar su temporada, algo que no acaecía desde la edición de 2012, en la que, además, la actuación prevista de Pascal Comelade se tuvo que suspender por la lluvia. Asimismo, esta ha sido la primera ocasión en la que un cuarteto de cuerda ha protagonizado la función de apertura.

Música contemporánea para mitigar el calor en la inauguración del Festival Grec en Barcelona (EFE).

La de San Francisco es una de las formaciones de cámara más respetadas de la escena musical actual, ya que, tras casi medio siglo de historia, no se ha olvidado de desarrollar una labor pedagógica entre las generaciones más jóvenes. Esta velada no ha supuesto una excepción, y la actuación del cuarteto ha contado con la colaboración de jóvenes talentos de la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), que han hecho de teloneros y con los que han interpretado una pieza.

Además, el cuarteto norteamericano ha incluido en su actuación el trabajo de la artista visual Alba G. Corral, que se ha encargado de una escenificación en tiempo real esculpiendo sus proyecciones en las piedras del anfiteatro, y de la cantante Maria Arnal, que ha acompañado con su voz algunas de las canciones.

La velada ha arrancado a última hora de la tarde, más tarde de lo previsto para evitar que las altas temperaturas desafinaran los instrumentos, y los espectadores han podido disfrutar de una copa y algún aperitivo mientras paseaban por los alrededores del anfiteatro, momento en el que diversos cuartetos de la ESMUC (Cuarteto Atenea, Cuarteto Vivancos, Nina Quartet y Airun Saxophone Quartet) deleitaban a los presenten con sus interpretaciones.

Entre las personalidades presentes en la función inaugural se encontraban el ministro de Cultura, José Guirao, representantes del consistorio barcelonés, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o los concejales Jaume Collboni, Joan Subirats y Ferran Mascarell, entre otros, así como el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, la consejera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, y muchas figuras de la cultura catalana.

Ya de noche y con un calor menos sofocante, Kronos Quartet ha reunido a los más de 2.000 espectadores que estaban esparcidos por los jardines y ha arrancado su concierto con una estridente interpretación del himno nacional de los Estados Unidos, inspirado en la adaptación de Jimi Hendrix en el festival de Woodstock de 1969, y una versión de la canción popular americana "The House of the Rising Sun".

El punto de emoción y reivindicación ha llegado con el homenaje al músico y activista Pete Seeger en el centenario de su nacimiento, interpretando tres canciones suyas: "Turn, turn, turn", "Jarama Valley" y "El Quinto Regimiento" (las dos últimas sobre la Guerra Civil española) que ha cantado la catalana Maria Arnal levantando los primeros "bravos" de la noche.

La velada ha culminado con "Quartet Satz" de Philip Glass, que ha sido interpretada conjuntamente por Kronos Quartet y los cuartetos de cuerda de la ESMUC, lo que ha levantado los aplausos de un público en pie que, como broche final, ha podido disfrutar de un último bis con la interpretación de "Purple Haze", de Jimi Hendrix.