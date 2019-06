¿Dónde está Dana? Continúa el misterio de esta madre de un bebé de siete meses que se desvaneció en Málaga

Conforme siguen pasando los días, aumenta la preocupación por el paradero de Dana, la mujer de 31 años que desapareció el pasado 12 de junio en Arenas (Málaga). Su familia ve imposible que se haya marchado voluntariamente dejando en casa lo que más quería, su niña de solo siete meses. Su pareja y padre del bebé, que fue quien denunció la desaparición, asegura que está huyendo de un hombre que le prestó dinero para abrir un negocio de hostelería y que le estaba reclamando insistentemente que saldase ya su deuda.

No hay rastro de esta mujer de 31 años (Captura de un vídeo de Telecinco).

Según ha contado la pareja de Dana, Sergio, ella llevaba un tiempo "intranquila y agobiada" porque el hombre que le había prestado el dinero no paraba de reclamarle la deuda porque su mujer le amenazaba con abandonarle si no recuperaba ya la deuda contraída por Dana. "Ella estaba harta de problemas de prestamistas que la estaban agobiando mucho y no podía más", ha manifestado Sergio en declaraciones a Telecinco.

RELACIONADO: Las fuerzas de seguridad piden colaboración ciudadana para encontrarla

Los investigadores están buscando por aire con un dron y se ha registrado ya el domicilio donde vivía la pareja con perros buscando rastros biológicos que puedan ser de interés, aunque no han trascendido de momento los resultados de esas pesquisas. Sergio dice que se llevó unos 1.200 euros y su documentación cuando se fue, una declaración que también se está investigando.

Imagen de su cartel de búsqueda (SOS Desaparecidos).

La familia de Dana, por su parte, está abatida y cada vez más preocupada por ella, ya que temen que Sergio (a quien ella denunció en el pasado por malos tratos aunque el caso acabó archivándose) o bien alguna otra persona pueda haberle hecho daño a Dana. Su hermano Florín cree que su hermana no se habría ido dejando atrás a su hija de siete meses y ha contado a Telecinco que en los últimos días antes de desaparecer su comportamiento y los mensajes que le enviaba eran normales. Todo un misterio que continúa, de momento, sin solución.