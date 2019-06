Arnaldo Otegi elude condenar la violencia de ETA y sostiene que contribuyó a su final

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha eludido este miércoles condenar la violencia de ETA y se ha defendido con el argumento de que hizo "algo más importante" que eso, que fue "contribuir" a que la organización terrorista haya desaparecido. Otegi ha sido entrevistado durante casi 40 minutos en el Canal 24H de TVE, una entrevista que ha generado una importante polémica y ha suscitado críticas de partidos como el PP, Ciudadanos y Vox y de agrupaciones de víctimas del terrorismo, que han acusado a la televisión pública de "blanquear" a la izquierda abertzale.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (EFE).

Gran parte de la entrevista se ha dirigido a cuestionar el papel que Arnaldo Otegi adoptó en torno a la violencia de ETA, que ha eludido condenar en numerosas ocasiones con los argumentos utilizados durante décadas por el líder independentista, quien ha respondido ensalzando el papel de la izquierda abertzale en el cambio de estrategia que apostó por las vías exclusivamente políticas.

"Hemos hecho una cosa más importante que condenar la violencia armada de ETA, hemos contribuido a que desaparezca", ha insistido Otegi, quien ha explicado que lo hicieron porque entendían que su estrategia política "no necesita de la utilización de la violencia armada para conseguir sus objetivos políticos". Respecto al perdón, ha recordado que escribió un libro en la cárcel en el dijo que "lo sentía de corazón" si en alguna ocasión él como portavoz "había generado más dolor a las víctimas del necesario o del que tenía derecho a hacer".

"Aceptamos que hemos generado sufrimiento en el país, no directamente, porque nunca hemos sido militantes de ETA, pero sí que como portavoces de una formación política que en su caso entendía que el recurso a la lucha armada era un recurso legítimo, asumimos nuestra responsabilidad", ha dicho el dirigente de EH Bildu, que ha reclamado que el Estado también admita que "generó dolor" en la sociedad vasca.

Ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le ha dado la razón en dos ocasiones, ha sostenido que la izquierda abertzale no tiene información para esclarecer atentados no resueltos y ha defendido que los actos en favor de las víctimas se realicen para reconocer a "todos" los afectados por la violencia y no solo a los damnificados por ETA.

En este sentido, ha revelado que los diputados de EH Bildu no asistirán este jueves al acto de homenaje a las víctimas del terrorismo, pero sí participarán, "al menos uno de ellos", en el minuto de silencio que se celebrará en el Congreso "para demostrar el respeto que tenemos a todas las víctimas".

Ha negado tajantemente contacto alguno con el PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, al tiempo que ha asegurado que ha mantenido relaciones con todos los partidos políticos, incluido el PP. "Yo todavía tengo a buen recaudo las actas de mis negociaciones con el PP, no voy a tener mucho inconveniente en hacerlas públicas, hay mucha hipocresía y mucha sobreactuación", ha denunciado.

Ha explicado que coordinará su actuación en el Congreso con ERC y que en principio la posición es de "no bloqueo y no cheque en blanco" al gobierno del PSOE.