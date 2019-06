Josep Borrell cree tener capacidad para ser comisario europeo

El ministro español en funciones de Asuntos Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, aseguró este miércoles que tiene capacidad para ser comisario europeo después de renunciar a su acta como eurodiputado. "Creo que tengo capacidad para serlo, sin duda alguna", declaró a la prensa en Bruselas tras ser preguntado si se ve en el cargo de comisario europeo. Borrell, que fue cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas de mayo, informó a la Junta Electoral Central de que renunciaba a su escaño en el Parlamento Europeo y comunicó esa decisión en una reunión en la capital belga con el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani.

El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, en Bruselas (EFE).

"He aprovechado también la ocasión para comunicarle que de acuerdo con el presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista (Pedro Sánchez) he remitido un escrito a la Junta Electoral Central comunicándole que renunciaba a (...) mi puesto de diputado", explicó Borrell.

El político explicó que "las actuales circunstancias políticas tanto en España como en Europa han hecho pensar al presidente del Gobierno y a mí mismo que no era muy razonable que el puesto de ministro de Asuntos Exteriores quedara vacante durante un tiempo indefinido".

RELACIONADO: Borrell renuncia a su acta de eurodiputado y sigue de ministro en funciones

Preguntado por si entendería que los ciudadanos se sintieran estafados después de que se presentara como cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas y ahora renuncie al escaño, aseguró que no lo comprendería. "Hay muchos cabezas de lista que van a ejercer otras funciones dentro de las instituciones europeas", indicó.

"Ser parlamentario no es el único destino para trabajar para Europa y en Europa. No hace falta ser europarlamentario por ejemplo, es un ejemplo, para ser comisario, y yo creo que muchísima gente en España podría razonablemente pensar que mi destino final no hubiera sido el Parlamento sino otros puestos ejecutivos", comentó.