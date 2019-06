Netflix quiere emular el éxito de Pokémon Go con los personajes de Stranger Things

La pequeña y antaño tranquila ciudad de Hawkins sigue maldita, por suerte para los aficionados a Stranger Things, la serie de Netflix cuya tercera temporada se estrena el 4 de julio. Para aprovechar el tirón entre el público de Will, Dustin, Once, el jefe Hopper y los demás miembros de la pandilla, la compañía de streaming acaba de anunciar el lanzamiento de un videojuego para móviles previsto para 2020. Será un híbrido de juego de rol y rompecabezas basado en la localización, permitiendo a los jugadores explorar el mundo paralelo de El Otro Lado oculto en torno a nuestra propia vida cotidiana.

La propuesta de Next Games recupera la estética de los dibujos animados de los años 80 (Netflix)

"No importa en qué parte del mundo te encuentres, puedes luchar contra El Otro Lado, incluso en tu propio patio trasero", dijo durante la presentación Chris Lee, director de juegos interactivos de Netflix. La mecánica basada en la localización implica una integración con Google Maps, como sucede con otras fórmulas de éxito como Pokémon Go o el recién publicado Harry Potter Wizards Unite.

El juego está siendo desarrollado por Next Games, empresa finlandesa conocida por ser la responsable de la adaptación al entorno digital de otra serie de éxito, The Walking Dead. Su idea pasa por reimaginar el universo de Stranger Things al estilo de los dibujos animados de los años 80. "Nuestro objetivo principal será ofrecer aspectos de Stranger Things como la amistad y la aventura sobrenatural y traducirlos en entretenimiento para tu dispositivo móvil", explicó Teemu Huuhtanen, director ejecutivo de Next Games, en un comunicado.

No es el primer juego de la serie y todo apunta a que no será el último. El mismo día del estreno de la tercera temporada estará disponible en todas las plataformas (iOS, Android, XBox One, PS4, Nintendo Switch y PC) Stranger Things 3: The Game. Según sus creadores, seguirá los acontecimientos de los nuevos capítulos de la serie y estará protagonizado por 12 personajes jugables, cada uno de ellos con habilidades únicas de combate.

La estética retro también está presente en Stranger Things 3: The Game (Bonus XP)

Stranger Things 3: The Game, desarrollado por Netflix en colaboración con Bonus XP, tiene continuidad con la estética retro de los anteriores juegos de la saga para móvil, con sus píxeles y detalles visuales como la perspectiva isométrica que recuerdan a las consolas de 16 bits. Se podrá jugar en solitario (acompañado por un jugador controlado por la IA) o en modo cooperativo en pantalla dividida, pero de momento no se contemplan las partidas on line.

Los escenarios en los que se moverán los personajes son entornos conocidos por los aficionados de la serie, como bosques sombríos y siniestros laboratorios, donde tendrás que explorar, resolver rompecabezas y luchar contra los malos, tanto los de este mundo como las monstruosas criaturas que pueblan El Otro Lado.

Netflix también promete el descubrimiento de secretos de Stranger Things dentro del juego, tanto momentos inéditos de anteriores episodios como de los que están por venir, un aliciente extra para los fans más fieles de la serie. Los diferentes arcos narrativos y combinaciones entre personajes, además de unos controles sencillos, seguran la diversión para todo tipo de jugadores, desde los principiantes hasta los más habilidosos.