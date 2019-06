La Fiscalía estudia si son delito los insultos del portavoz de Vox en Murcia a Dolores Delgado

La Fiscalía General del Estado estudia las declaraciones del portavoz de Vox en la Asamblea de Murcia, Juan José Liarte, que este domingo ha llamado "p***" y "tiparraca" a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, por si pueden ser constitutivas de delito, han confirmado a Efe fuentes del Ministerio Público. El dirigente de Vox se ha referido así a Delgado en su cuenta de Facebook, tras unas declaraciones de la ministra en las que afirmaba que la formación de extrema derecha no defiende la Constitución.

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Liarte (EFE).

"La tiparraca ésta es una embustera, y sus socios filoetarras así lo proclaman", ha escrito Liarte en su perfil de la red social, en el que ha comentado también que "un inspector de policía al que conocí, que bien pudiera ser un personaje de Pérez Reverte, pero de hecho no lo es, ya me lo advirtió hace muchos años: De una p*** solo puedes esperar putadas".

Minutos después de escribir estos calificativos, Liarte se ha reafirmado con otra entrada en su cuenta de Facebook en la que ha comentado que le estaban llamando varias personas "protestando porque dicen que he llamado prostituta a una ministra. Se nota que la comprensión lectora es una habilidad que ya no se valora tanto en nuestro sistema educativo".

"Yo no he llamado nada a la ministra, solo he dicho que Bildu solo puede actuar conforme a su naturaleza que es la de no acatar la Constitución y traicionar a quiénes la acatan", ha agregado. Ha terminado esta entrada remarcando que lo que sí había dicho "es que la ministra estaba mintiendo e insultando a Vox, y las declaraciones de los Bildu han demostrado que yo decía la verdad".

RELACIONADO: Vox retira el veto a los presupuestos andaluces del Partido Popular y Ciudadanos

Según han confirmado las fuentes de la Fiscalía a Efe, se está estudiando el contenido de estas declaraciones para determinar su "eventual trascendencia penal". Desde la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez ha utilizado otra red social, en este caso Twitter, para pedir a la clase política "respeto y ejemplaridad" tras conocer las declaraciones del portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia.

"El machismo y el insulto no deben tener cabida en la política. Quienes la ejercemos tenemos la obligación de ser ejemplares. Respeto y ejemplaridad es lo que merece la ciudadanía a la que servimos y representamos", ha escrito el presidente del Gobierno en funciones.

Además, ha expresado su apoyo a la ministra en funciones, sumándose así a los mensajes publicados en esta red social por el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el propio PSOE a través de su cuenta oficial. Ábalos ha reclamado a PP y Ciudadanos que se pronuncien sobre estas declaraciones del político de Vox, que, a juicio del secretario de Organización socialista son "intolerables".