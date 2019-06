A prisión el asesino confeso de Mònica Borràs, la mujer hallada muerta en una casa de Terrassa

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional para el autor confeso del crimen de quien fue su pareja, Mònica Borràs, cuyo cadáver fue encontrado el miércoles en la vivienda que compartían en la ciudad vallesana. Por otro lado, la Delegación del Gobierno ha confirmado este viernes que el de Borràs es un asesinato de violencia de género, de modo que pasa a ser la víctima número 1.001 (en función de las estadísticas obtenidas desde que empezaron a registrarse estos datos, en 2003).

La expareja de Mònica Borràs y autor confeso de su muerte ha sido enviado a prisión provisional (EFE)

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado de que el magistrado ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido, Jaume B.A. En un auto recogido por Europa Press, el juez también ordena a los cuerpos policiales que tengan "especial cuidado del detenido" para evitar que intente autolesionarse.

El hombre, que confesó el crimen después de que este miércoles se encontrara el cuerpo bajo "elementos constructivos", se ha acogido a su derecho a no declarar y está investigado como presunto autor del homicidio o asesinato con ocultación de cadáver de Borràs, de 49 años.

El juez detalla que en el registro del inmueble en la calle Volta de Terrassa, los investigadores encontraron "en el trastero del patio de la vivienda, el cadáver de una mujer que tiene las características antropomórficas (prima facie) de la desaparecida". En el momento en que se descubrió el cuerpo, Jaume B.A. confesó ante los agentes que el cadáver era de Mònica, que él causó su muerte y que la enterró el mismo día, y añadió, según el juez, que "no recordaba exactamente el número de golpes que le dio pero, que no paró hasta que cayó al suelo".

Mònica Borràs desapareció en agosto de 2018 (Captura de pantalla de 'Ya es mediodía', de Telecinco)

'INDICIOS SÓLIDOS' DEL CRIMEN

El juez indica que la confesión fue una declaración sin las garantías legales, aunque en el auto resalta que el trabajo de la Unidad Central de Personas Desaparecidas de los Mossos d'Esquadra ha aportado "indicios sólidos" que apuntan que el sospechoso presuntamente mató a Borràs la mañana del 7 de agosto de 2018 y ocultó el cuerpo.

Él mismo acompañó a la madre de la víctima a denunciar la desaparición el 10 de agosto, aunque su conducta fue indicativa de que sabía que la mujer no volvería y que "escondía hechos".

Según recoge el juez, Jaume B.A. no contactó el día después de la desaparición con ninguna persona del entorno de la víctima, ni familia ni amigas, a pesar de que ella "no había desaparecido nunca en circunstancias similares" y que los Mossos le indicaron que lo hiciera cuando este acudió por primera vez a la comisaría el día después de los hechos -no llegó a presentar denuncia-.

Solo llamó a una amiga que estaba de viaje fuera de Terrassa, por lo que "difícilmente estaría con ella", y otra conversación con una prima que no tenía una relación cercana con la víctima, pero no avisó ni a su madre ni al hermano hasta dos días después de la desaparición, cuando también llamó a centros médicos.

El juez también indica que la víctima era una persona "muy dependiente" del móvil, pero que los informes periciales indican que el uso intenso del teléfono la mañana del 7 de agosto sufrió una interrupción hasta casi la noche, cosa que el instructor ve extraño. "Atenta contra la lógica y el sentido común que alguien tan dependiente del móvil, como ha resultado ser la víctima, hubiera apagado su móvil en medio de una conversación a las 9.59 horas, para conectarlo a las 19.12 horas, mantenerlo conectado hasta las 19.32 (20 minutos) y posteriormente lo apagara hasta su activación de las 4.33 horas del día siguiente", señala el juez, que concluye que fue el sospechoso quien usó el terminal las últimas dos veces.

DESAPARICIÓN EN PLENA CRISIS DE PAREJA

En el momento de la desaparición, la víctima estaba en "una grave crisis en las relaciones personales" con el sospechoso, según declaraciones de testigos ante la policía catalana.

La crisis comportó "una espiral de violencia constatada" que se materializó el 3 de agosto de 2018, cuando presuntamente se produjo una agresión mutua que dejó lesiones al sospechoso, según el juez, que considera que el 7 de agosto pudo producirse un nuevo incidente violento que pudo resultar en la muerte de ella.

Mossos d'Esquadra en la puerta de la vivienda en la que encontraron el cuerpo sin vida de Mónica Borràs (Europa Press)

TRANSFERENCIA A SU FAVOR

El sospechoso presuntamente también se transfirió 155 euros desde la cuenta de la víctima el día después de la desaparición, acción que indiciariamente denota que Jaume B.A. era consciente de que ella "no volvería". Siguió tomando decisiones en la misma línea, como la programación de diversas transferencias, la anulación de una tarjeta de crédito y la solicitud de una nueva con la que extrajo 600 euros el 17 y el 18 de octubre.

El juez constata que, si bien el sospechoso acudió el día después de la desaparición a comisaría dos veces, este realizó acciones en las primeras horas y días posteriores que "no serían lógicas ante la gravedad de los hechos y altamente sospechosas de su implicación en ellos".

Añade que el detenido intentó evitar que el hermano de la víctima recogiera el 15 de agosto el teléfono y el coche de la desaparecida para llevarlos a los Mossos, pero que solo lo permitió ante la insistencia del hermano "y la posibilidad de que este informara a la policía", aunque no le dejó pasar de la puerta del domicilio.

VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Este crimen eleva a 26 el número de mujeres víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de 2019, de las cuales solo tres habían denunciado a sus agresores, el 11,5 %. Un total de 15 menores han quedado huérfanos, 245 desde 2013. Son 1.001 mujeres las que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 51 idiomas diferentes. Una llamada que no deja rastro en la factura, si bien hay que borrarla del registro de llamadas del teléfono móvil. Los menores también pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10, y los ciudadanos que sean testigos de alguna agresión deben llamar al 112.