El duro alegato de la fiscal, que pide en el Tribunal Supremo doblar las penas a 'La Manada'

La fiscal del Tribunal Supremo Isabel Rodríguez ha defendido este viernes que los cinco integrantes de 'La Manada' cometieron un delito de violación continuada "con fuerza intimidatoria suficiente" contra su víctima en los Sanfermines de Pamplona de 2016. El Ministerio Público solicita que la condena contra los jóvenes se eleve desde los 9 años por un delito de abuso sexual que le impuso la Audiencia Provincial de Navarra hasta los 18 años de cárcel por agresión sexual.

Los cinco integrantes del grupo, al acudir hoy al juzgado de Sevilla donde deben comparecer tres veces por semana (Europa Press).

La Fiscalía ha abierto el turno de intervenciones con un durísimo alegato en el que ha expresado su "absoluta discrepancia" con el encaje jurídico que han dado en la sentencia a los hechos la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Y subraya el argumento de que no se debe requerir que se oponga resistencia para entender que existe intimidación: "No se puede exigir a las víctimas una actitud peligrosamente heroica", ha subrayado. "No consta en los hechos probados que la víctima consintiera o accediera, no consta que los acusados preguntaran", ha defendido. "Con su sola presencia y su actitud constriñeron la actitud de la víctima".

Rodríguez ha protagonizado una intervención de marcado carácter técnico en la que ha optado por enumerar sentencias del Supremo que hablan de prevalimiento, que es la fórmula jurídica que figura en la sentencia recurrida, y otras de intimidación, que es lo que viene manifestando la Fiscalía desde hace tres años. El prevalimiento, ha dicho, se da cuando la víctima no corre peligro y es consciente de esas relaciones y de "su posición de inferioridad real y palpable" respecto de otra que "deliberadamente aprovecha su situación de superioridad" porque "la víctima tiene coartada su capacidad de decidir" o su "consentimiento viciado". Los abusos de un profesor a sus alumnos, los abusos sobre el hijo de la pareja o el médico que hace lo mismo con el enfermo son casos en los que la Fiscalía detecta que se da prevalimiento.

La sentencia a los integrantes de 'La Manada' provocó una gran contestación social en las calles (Cordon Press).

Insiste la Fiscalía en que "puede bastar con una situación ambiental para que la víctima valore como inútil una oposición por su parte" porque los hechos se dieron en un "espacio físico opresivo y aislado" por cinco personas. Oponerse, ha continuado, "únicamente podría conllevar males mayores" porque "era una joven de 18 años recién cumplidos frente a cinco varones adultos de complexión fuerte".

El segundo en intervenir ha sido el abogado de la víctima, Carlos Bacaicoa, quien tras adherirse a las valoraciones de la Fiscalía se ha limitado a expresar su petición concreta de condena, que al igual que el Ministerio Público y el resto de acusaciones es de 18 años y 9 meses de prisión para cada uno de los condenados por agresión sexual, además de 9 meses de inhabilitación y el pago solidario de 250.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Para aplicar tras el cumplimiento de las condenas esta parte reclama orden de alejamiento de 500 metros y prohibición de comunicación con la víctima y 10 años de libertad vigilada.

Los letrados de la acusación popular, en representación del Ayuntamiento de Pamplona y del Gobierno foral, han coincidido en añadir un ingrediente a la petición del fiscal y del abogado de la víctima, el de la violencia, que consideran acreditado en el propio relato de hechos de la sentencia de instancia.

A las 10.30 de este viernes ha dado comienzo la vista en la que el Supremo deberá dirimir la naturaleza de los delitos por los que se ha condenado a José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza y Antonio Manuel Guerrero, los integrantes de 'La Manada'. Tanto la fiscal como las acusaciones piden que se considere agresión sexual (violación) frente a la calificación de abusos que se recoge en la sentencia. La defensa, por su parte, pide la libre absolución de los acusados y ha cuestionado el relato de los hechos de la sentencia inicial de la Audiencia Provincial de Navarra.

Será la sala formada por Andrés Martínez Arrieta (presidente), Francisco Monterde, Susana Polo (ponente), Ana María Ferrer y Vicente Magro (estos tres últimos especialistas y con amplia experiencia en casos de violencia de género) la que decida basándose en los hechos probados de la primera sentencia.