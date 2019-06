La emotiva historia de Gino, el niño que busca el móvil donde guardaba las fotos de su madre fallecida

Argentina se ha volcado en los últimos días con Gino López, un niño de 10 años que ha pedido ayuda para encontrar el teléfono móvil que perdió el pasado lunes y en el que guardaba las fotos y los vídeos de su madre fallecida. "Cuando la extraño veo sus videos y escucho su voz y yo no la quiero olvidar", ha explicado el pequeño, que ha ofrecido todos su ahorros como recompensa para quien lo encuentre y se lo devuelva. Su historia se ha viralizado en redes sociales y ha saltado a las televisiones del país.

Gino ha ofrecido todos sus ahorros a quien encuentre y le devuelva su teléfono (Captura de pantalla de Youtube).

La de Gino no ha sido una vida fácil. Su madre falleció siendo él muy pequeño y tras padecer una leucemia, con tan solo 22 años. Su padre después lo abandonó y, desde entonces, vive con sus abuelos. En estos años siempre que lo ha necesitado ha buscado consuelo en el recuerdo de su madre albergado en los archivos del teléfono.

La desgraciada pérdida tuvo lugar durante un trayecto en taxi en el que el pequeño tuvo un descuido y se lo olvidó. No obstante, la abuela ha declarado a los medios argentinos que están seguros de que no lo tiene el conductor. "Lo conozco y es muy buena persona", ha explicado. Otros viajeros subieron después al vehículo y cualquiera de ellos podría haberlo encontrado. El teléfono es un Samsung J7 Prime y Gino no pierde la esperanza. "Espero que la gente con buen corazón lo encuentre y me lo dé".

Una foto de Gino y de su madre en casa de su abuela (Captura de pantalla de 'El Doce').

De momento, su historia ha conmovido a miles de argentinos que se han volcado con él. Entre ellos el dueño de una tienda de tecnología que le ha regalado un teléfono nuevo y una camiseta de la selección argentina y ha prometido regalarle otro aparato a quien encuentre el teléfono original. Afortunadamente, Gino ha podido recuperar algunas de las fotos de su madre. No obstante, la pérdida de momento sigue siendo irreparable.