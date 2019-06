Netflix ha elevado los precios de sus servicios en España, en concreto, ha subido en coste de los planes Estándar y Premium, y ha mantenido la tarifa del Básico, según publica la plataforma de contenido audiovisual en 'streaming' en su página web. De este modo, los nuevos usuarios que quieran disfrutar de la plataforma de vídeo deberán pagar por el plan Estándar 11,99 euros, un euro más; y 15,99 euros por acceder a los contenidos y prestaciones del plan Premium, dos euros más. El plan Básico se mantiene, en cambio, en 7,99 euros al mes.

Netflix sube los precios en España de sus planes Estándar y Premium (Gettyimages)

"Ajustamos los precios ocasionalmente en la medida en que implementamos mejoras en el servicio y seguimos invirtiendo en series y películas. En 2019, contaremos con 17 nuevas producciones españolas originales como 'Alta Mar', '¿A quién te llevarías a una isla desierta?' (ambas ya en Netflix), 'La Casa de Papel' parte 3, o 'Las Chicas del Cable' temporada 4. El plan Básico se mantiene, asegurándonos de que el mayor número de personas continúa disfrutando de nuestro contenido", ha afirmado un portavoz de la compañía.

El pasado mes de marzo, Netflix eliminó el mes de prueba gratuito para las nuevas suscripciones en España, Italia, Canadá y otros países de América Latina como Argentina, Colombia o Chile. La empresa solía ofrecer un mes de prueba gratuito a todos los nuevos usuarios que se diesen de alta en la plataforma de vídeo en 'streaming'.

Sin embargo, esto cambió en España y el resto de países de habla hispana, además de en otros países como Italia y Canadá donde la compañía retiró este mes de prueba gratuito. En este momento, los usuarios que se suscriben en España tienen una semana gratis de servicio.

La casa de papel es una de las series españolas que se puede ver en esta plataforma y estrena su tercera temporada el próximo 11 de julio (Cordon Press)

Fuentes de la plataforma de contenido en 'streaming' han apuntado que Netflix ha incorporado varias mejoras en el servicio. Como ejemplo, han señalado que se han habilitado nuevas programaciones interactivas como Black Mirror: Bandersnatch y You Vs Wild; se ha creado 'Smart Downloads' (facilitando que los miembros de la plataforma accedan al contenido en cualquier lugar); y se ha generado una nueva interfaz de televisión.

Por otro lado, las citas fuentes recuerdan que Netflix ha realizado una apuesta en la producción de contenido en España y a nivel global, tanto en series, películas como en documentales. Así, en 2019, se han lanzado títulos como 'Sex Education', 'Triple Frontera', 'The Highwaymen'; se estrenarán las terceras temporadas de series como 'Stranger Things' o 'La Casa de Papel' parte 3 o antes de final de año; y se lanzarán 'The Dark Crystal: Age of resistance' o 'El Irlandés', con Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci.