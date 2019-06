Averigua cuánto cuesta organizar una boda en España y cuál es la ciudad en la que sale más barato casarse

El día de tu matrimonio, un momento soñado, deseado… Un día que recordarás por el resto de tu vida. Sin embargo, para darse el 'sí quiero' no basta solo con quererlo: para hacer una boda hay que tener también un buen presupuesto. Obviamente, no hace falta organizar una celebración como la de Sergio Ramos y Pilar Rubio -que se calcula costó más de 3 millones de euros- ni una boda como la de Belén Esteban o la de María Pombo. Aun así, por más sencilla que se quiera hacer, hay que preparar la cartera para ello.

Organizar una boda en España cuesta de media 14.170 euros para 100 invitados (GTresonline)

De acuerdo con un informe del portal profesional Prontopro.es, una boda en España cuesta, en promedio, 14.170 euros, si bien que todo depende del tipo de fiesta, del número de invitados y también de la ciudad en la cual sea. Así, mientras Bilbao es la ciudad donde sale más caro casarse, con una media de 17.214 euros para una boda de 100 invitados, la más económica es Málaga, donde esa misma celebración puede costar 9.662 euros, muy por debajo de la media nacional.

El día más feliz para una futura novia debe ser perfecto. Por este motivo, cuando se trata de organizar una boda, entran en juego diferentes profesionales: planificadores de bodas, floristas, catering, etcétera. ¿Cuánto pueden llegar a costar estos servicios? A continuación, el resultado del estudio que ha realizado Prontopro.es, portal que reúne la demanda y la oferta de trabajo profesional.

1. Organizador de bodas

¿Te gustaría una boda perfecta pero no sabes por dónde empezar? El Wedding Planner es el profesional para usted, un experto en todo lo que concierne al gran día. Lo acompañará en las decisiones más difíciles, desde el vestido hasta los detalles más pequeños, sin pasar meses de frustración.

Gastos para organizar su boda sin estrés: de un mínimo de 1.500 euros a un máximo de 2.300 euros

2. Un toque de primavera

¿Qué tipo de boda sería sin los maravillosos arreglos florales que decoran el interior y el exterior de la ubicación de tus sueños?

Gasto medio por un toque de primavera: 671 euros

3. El paladar también quiere su parte

Como en toda gran ocasión, la comida es la protagonista y la elección del menú de la boda es muy importante. Antes del evento, es mejor saber si entre sus invitados hay personas con intolerancias o dietas especiales, para complacer a todos y hacer que cada uno de sus invitados se sienta especial.

Gasto medio para un catering (calculado en 100 invitados): 8.000 euros

La ciudad española donde sale más caro casarse es Bilbao (GTresonline)

4. Peinado impecable

Para un vestido de ensueño, la novia también debe combinar el peinado perfecto, y para no perderse entre las infinitas posibilidades es importante contar con un buen estilista que sea capaz de interpretar y satisfacer los deseos de la novia. La misma necesidad también se aplica al novio, que ciertamente no puede quedarse atrás y también debe lucir impresionante en su día.

Gasto medio para el estilista (para él y para ella): 470 euros

5. Música, maestro

¿Qué tipo de matrimonio sería sin música? Para celebrar un día feliz como la unión de una pareja enamorada se necesitan: música, baile y mucha diversión.

Gasto medio para la música en la boda: 930 euros

6. Inmortaliza cada momento

¿Qué novia no querría revivir su día favorito? Encontrar un fotógrafo profesional le permitirá capturar cada momento de su boda, desde la ceremonia hasta el corte de la tarta.

Gastos para no perder ni un instante: de un mínimo de 1.300 euros a un máximo de 1.800 euros

7. Un postre final

No importa si te gustan o no los dulces, no puedes perderte el sabor de una tarta nupcial. Sorprende a tus invitados con un original y sabroso pastel.

Gasto medio: 400 euros

Después de contar con todos estos profesionales que te ayudarán a organizar tu boda soñada, solo queda esperar el gran día, disfrutarlo y que al final se cumpla aquel refrán de 'fueron felices y comieron perdices'.