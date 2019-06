Este es el juego de moda entre los usuarios de teléfonos móviles y el más lucrativo del momento

Player Unknown Battlegrounds, uno de los juegos que sentaron las bases del género battle royale, un todos-contra-todos en el que solo puede quedar uno, alcanza el liderazgo entre los juegos para móvil con mayor recaudación a nivel mundial. Mientras que Fortnite sigue siendo el claro dominador del mercado en consolas y PCs, PUBG Mobile es el rey entre los dispositivos móviles.

El juego permite usar todo tipo de vehículos en mapas cada vez más amplios y completos (Getty Images).

El videojuego creado por la compañía china Tencent Games generó unos ingresos por valor de 146 millones de dólares (129 millones de euros) en mayo, según un informe de la empresa de datos Sensor Tower, lo que la convierte en la aplicación móvil con mayor recaudación a lo largo del mes pasado. Aunque es un juego gratuito, utiliza la misma táctica que otros free-to-play, es decir, vende skins (ropa y complementos para personalizar el avatar del juego), armas, mapas, lotes de objetos y ventajas exclusivas a los jugadores que pasen por caja a través de micropagos.

Las impresionantes ganancias del juego son más sorprendentes si cabe teniendo en cuenta las dificultades a las que se ha enfrentado Tencent Games tanto en La India como en China y otros países asiáticos. El gobierno chino, sin ir más lejos, ha establecido un férreo control de las aplicaciones que se venden en Google Play y en la App Store, e impuso la censura por el contenido violento del juego, impidiendo su monetización. Para contrarrestar esta medida, Tencent decidió lanzar una versión más patriótica y con menos derramamiento de sangre. En Game for Peace, cuando un jugador es eliminado se levanta y se despide, en lugar de morir en un charco de sangre, y hay varios ganadores en cada ronda.

Con el lanzamiento de la última actualización de PUBG Mobile, Tencent también ha anunciado que el juego ha superado los 400 millones de descargas y tiene más de 50 millones de usuarios activos diarios fuera de China, unas cifras que confirman un fenómeno de ventas de escala global. Su reinado parecía peligrar cuando empezó a fijar límites diarios para jugadores menores de 18 años, pero no parece que la fiebre desatada en todo el mundo esté disminuyendo o vaya a desaparecer en breve.

Tencent, un emporio que amenaza a las grandes compañías del sector

Al igual que los juegos de móvil más lucrativos del momento, PUBG busca la novedad constante para seguir llamando la atención de sus usuarios. En los últimos meses, la llegada de la última película de Los Vengadores a los cines tuvo su repercusión en el juego, al igual que lo está haciendo desde la última actualización Godzilla, rey de los monstruos, uno de los estrenos más sonados del verano.

Son unos datos que refuerzan la posición privilegiada de Tencent, un holding de empresas que supera en ingresos a través de videojuegos a gigantes como Sony, Microsoft o Nintendo. Su estrategia, hacerse con el control mayoritario de las desarrolladoras de juegos más importantes del sector y sus filiales, la ha convertido en una auténtica mina de oro, cuya cotización en bolsa supera los 500.000 millones de dólares (440.000 millones de euros). Juegos como el propio Fortnite, Clash of Clans, Assasin’s Creed, Call of Duty o League of Legends son una fuente constante de ingresos para Tencent, que sigue ampliando su liderazgo y expandiéndose tanto en Asia como en Europa y Estados Unidos.