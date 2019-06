Fallece Rafael de la Sierra, exconsejero cántabro y hombre de confianza de Miguel Ángel Revilla

El número 2 del Partido Regionalista de Cantabria, expresidente del Parlamento cántabro y consejero de Presidencia y Justicia hasta hace dos meses, Rafael de la Sierra, ha fallecido a los 70 años tras una larga enfermedad, según han informado a Efe fuentes regionalistas. "Ha sido mi brazo derecho, mi hombre de confianza, la persona más honrada que he conocido jamás", ha escrito en 'El Diario Montañés' el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, muy afectado por la triste noticia, ya que estaba muy unido personal y políticamente a De la Sierra.

Rafael de la Sierra, en una imagen de archivo (Europa Press).

"Se me va a hacer muy duro no tenerlo al lado. Muy duro. La autonomía de Cantabria y el éxito del partido no habrían sido posibles sin él. Él fue mi complemento perfecto para convertir un pequeño partido en el partido hegemónico de Cantabria", elogia Revilla a su número dos, del que dice que era una persona "rigurosa, ejemplar, discreta, sabia". Y añade: "Creo que no deja ningún enemigo".

Rafael de la Sierra dimitió de su cargo en el Gobierno cántabro como consejero de Presidencia y Justicia el pasado 9 de abril por motivos de salud y para evitar un vacío de poder, ya que un tratamiento médico le iba a tener fuera de Cantabria durante varias semanas. Rafael de la Sierra ha sido uno de los políticos más relevantes de la comunidad autónoma y mano derecha, desde la creación del PRC, del líder del partido, Miguel Ángel Revilla.

Rafael de la Sierra, nació en Vioño de Piélagos el 20 de septiembre de 1948, estaba casado, tenía dos hijas y cuatro nietos. Ha sido diputado regional desde 1991 y vicesecretario general del PRC desde 1994, además de jefe del Gabinete de la entonces Asamblea Regional de Cantabria (1988); consejero de Cultura, Educación, Juventud y Deporte de la Diputación Regional de Cantabria (1990-1991); secretario Primero de la Mesa de la Asamblea Regional Cantabria (1993), y concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Santander (1995-1999).

En la legislatura 1999-2003 De la Sierra fue el presidente del Parlamento de Cantabria y en la de 2003-2007 simultaneó los cargos de portavoz del grupo parlamentario del PRC y del grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de Santander. En las legislaturas 2007-2011 y 2011-2015 siguió siendo el portavoz en el Parlamento de los regionalistas.