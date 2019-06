Una niña de 10 años bate un récord mundial al escalar una mítica montaña de 900 metros de altura

Selah Schneiter es una niña de tan solo 10 años, pero ya ha hecho historia al lograr escalar una pared de 900 metros en la mítica montaña de El Capitán, en el parque estadounidense de Yosemite: se ha convertido en la persona más joven en conseguir esta hazaña. Ha tardado cinco días en subir a la cima y, cuando ha llegado, no ha podido contener las lágrimas: "Simplemente no me puedo creer que lo ha haya hecho", dijo la pequeña, que siempre había soñado con este momento.

Selah Schneiter, de 10 años, durante su escalada por la montaña El Capitán, en el parque estadounidense de Yosemite (Glenwood Climbing Guides)

Esta espectacular hazaña para tan corta edad, la ha realizado acompañada por su padre, un experimentado escalador que conoció a la madre de Selah precisamente en esta montaña, por lo que el lugar tiene un significado especial para toda la familia.

RELACIONADO: Rudolph, el niño de 7 años al que comparan con el mismísimo Usain Bolt

Con Selah y con su padre, también iba un amigo de éste, que fue testigo de este momento tan emocionante. "Nos dijo que era que su primer llanto de alegría", explicó el orgulloso papá en la cadena de televisión KFSN. "Nuestro gran lema era '¿Cómo se come un elefante?' En pequeños bocados".

La pequeña Selah es la persona más joven que ha logrado escalar la mítica montaña de El Capitán (Captura de pantalla de NBC News)

Pues así, pasito a pasito, Selah ha alcanzado una meta que parecía imposible. Un logro como el suyo había que celebrarlo y ella tenía claro cómo hacerlo: comiendo pizza. Su padre, como no podía ser menos, cumplió el deseo de su hija y repusieron fuerzas en una pizzería.

RELACIONADO: María Vicente, la joven promesa del atletismo español

Selah ahora quiere alentar a su hermano pequeño, de siete años, a que siga sus pasos y se anime a intentarlo. Sin duda, los Schneiter son una familia unida por su gran pasión: la escalada (a la que su padre, además, se dedica profesionalmente).