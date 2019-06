Este es Carlos Rodríguez, que ha sacado la mejor nota en selectividad y no quiere ser universitario

Sueña con convertirse en autor teatral y montar un musical en la Gran Vía madrileña. Un poco como le ocurría a la protagonista de la canción "Mamá, quiero ser artista", que interpretaba Concha Velasco, solo que, en este caso, no sobre el escenario, sino entre bambalinas. Carlos Rodríguez es un estudiante alicantino, que ha sacado un 14 sobre 14 en la temida selectividad tras llegar a la prueba con una nota media de 10 en el Bachillerato de Ciencias que estudió en el IES Las Lagunas de Torrevieja. Pero no quiere ser ingeniero, ni matemático ni físico: quiere ser dramaturgo y está haciendo las pruebas para estudiar en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid. No se conocen aún las notas de toda España, pero nadie podrá superarle. Como mucho, podrían llegar a igualarle.

Según cuenta el diario de la Comunidad Valenciana 'Las Provincias', Carlos está muy sorprendido de que su elección haya llamado tanto la atención, porque para él escribir es, desde que estudiaba ESO, una pasión. Admite que empezó a cursar el Bachillerato por el itinerario de Ciencias para convertirse "en futuro ingeniero, matemático o lo que fuera", pero que lo ha terminado con la vocación teatral más fuerte que nunca.

"Mi madre desde el principio me ha dicho que a por todas y a mi padre, que es profesor de Física y Química, le ha costado más, pero después de hablar con él ya lo ha entendido", asegura Carlos, que añade que su padre le animó a estudiar Física o Matemáticas fuera de España. Incluso llegaron a aceptarlo en la Universidad de Warwick, en Reino Unido, pero finalmente se ha decantado por otra opción. Eso sí, no descarta cursar alguna de esas dos disciplinas a distancia, en el tiempo libre que le dejen sus estudios en la RESAD.

A Carlos, sin duda, el tiran las tablas. Dice, no obstante, que tiene "más de mil folios escritos de una serie de televisión". "Pero prefiero el contacto directo con el espectador, esa sensación de estar ensayando durante meses y que llegue el estreno y todo salga bienes increíble". Su experiencia es la de haber montado obras de teatro en el instituto, donde triunfó componiendo el musical de fin de curso cuando estaba aún en ESO.

Sus lecturas dramáticas se ciñen, principalmente, a lo que ha estudiado en el instituto, entre los que cita a Calderón, Lope de Vega, Zorilla y Valle Inclán. De lo que ha leído hasta el momento, su obra preferida es 'La vida es sueño' de Calderón de la Barca. Por su cuenta sí que ha leído libretos de grandes musicales. Ahora, Carlos está haciendo las pruebas de acceso a la RESAD. Ya ha pasado la primera, que es de carácter general, y le queda la segunda, que es la específica de la rama que desea cursar, en su caso, dramaturgia.