Los padres de Marta del Castillo recurren su 'exclusión' en la causa por falso testimocio de 'El Cuco'

La abogada de los padres de Marta del Castillo, la joven sevillana asesinada en enero de 2009, ha presentado un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, que determina que no procede que éstos se presenten como acusación particular en el proceso abreviado iniciado contra Francisco Javier García, conocido como 'El Cuco', y a la madre de éste, Rosalía G.M., por falso testimonio, en el que se alega que se ha cometido una vulneración a su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

En el recurso, fechado el 13 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, la letrada de la familia, Inmaculada Torres, ha pedido que se declare la nulidad del referido auto para atribuir así a Antonio del Castillo y Eva Casanueva -los progenitores de Marta- la condición de acusación particular.

Cabe apuntar que en esta causa que enjuicia a ambos procesados por falso testimonio -en relación con las declaraciones que realizaron durante el juicio celebrado en 2011 por el asesinato de Marta-, el juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, indicó que si la familia lo estima, ésta puede personarse en la causa como acusación popular "siempre y cuando interpongan la correspondiente querella" y "presten fianza en cuantía de 300 euros".

El recurso señala que la resolución recurrida causa "una grave vulneración" a la tutela judicial efectiva de los padres de Marta, en cuanto adopta una decisión, "amparada en un obstáculo procesal inexistente", que puede acarrear "consecuencias nefastas", no solo a la familia de la joven asesinada, "sino a la propia sociedad y al propio Estado de Derecho". En esa línea, el escrito añade que esta situación "arrincona las verdaderas víctimas, ofendidos y perjudicados por el delito objeto del presente procedimiento, privándoles de su derecho a mostrarse parte en la presente causa".

Así, tal y como continúa el recurso, se pretende "solventar o maquillar dicha privación de derecho, atribuyendo a las verdaderas víctimas, ofendidos y perjudicados por el delito una posición de acusador popular que, en absoluto, colma las aspiraciones a obtener una resolución fundada en derecho, sobre todo, teniendo en cuenta que Antonio del Castillo y Eva Casanueva no son terceros ajenos al procedimiento en el que se vertió el falso testimonio, sino parte principal en dicho procedimiento, donde se juzgaba la muerte y desaparición de su hija menor de edad y que dicho falso testimonio les causó un grave perjuicio psicológico y moral".

De esta manera, el escrito recalca un testimonio falso puede provocar una resolución injusta, es decir, un pronunciamiento en que no se realice el valor superior de la justicia y se lesione un interés que debe ser protegido por el poder judicial, no solo el interés general sino "el concreto del particular que ha visto vulnerado su derecho a obtener una resolución justa".

Asimismo, la letrada apunta en su recurso que el interés vulnerado por el falso testimonio es el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia como valor abstracto y supraindividual, si bien ese interés "no excluye que, junto al mismo, resulte lesionado el interés del particular que ha visto vulnerado su derecho a obtener la tutela judicial efectiva".

Así, el recurso que recuerda que la Ley "no distingue entre perjudicados directos o indirectos, sino entre víctimas directas e indirectas", y recalca que "las declaraciones mendaces" de los hoy investigados causaron una "grave lesión" del derecho a la tutela judicial efectiva de los padres de Marta que "vieron frustrado su derecho a obtener la tutela requerida y conocer la verdad de los hechos".

De ese modo, indica que en la causa que juzgó al 'Cuco' "no contó con los citados testimonios falsos, resultando acreditado, por las pruebas practicadas y dio por probada la participación en los hechos de las personas que fueron absueltas por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla", unos hechos que "no solo han afectado y perjudicado el derecho de los padres de Marta a la tutela judicial efectiva, sino que les han causado un grave daño psíquico y moral".

Continuando esa línea, el recurso subraya que la legitimación como acusación particular la tienen los padres de Marta "directamente en cuanto víctimas del delito", pues "han sufrido directamente la acción delictiva y son los sujetos pasivos del delito en cuanto titulares del bien jurídico protegido".

Con todo, la letrada concluye su recurso señalando que sus representados interpusieron la correspondiente denuncia "en calidad de víctimas, perjudicados y sujetos pasivos" del delito de falso testimonio "cometido" por el 'Cuco' y su madre, "pues no se puede olvidar que se concertaron para engañar al tribunal en el juicio en el que se juzgaba el asesinato y desaparición de Marta del Castillo" y que como consecuencia de la declaración mendaz que estas personas habían organizado y profirieron ante la Sala, vieron frustrado su derecho a obtener la tutela judicial efectiva y les ha ocasionado "un grave daño moral y psicológico".