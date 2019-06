¡El amor eterno existe! El vídeo de una pareja de ancianos que lo demuestra ha causado sensación en las redes

No hay mejor prueba de amor que los pequeños detalles del día a día. Si, además, han pasado décadas y esos detalles siguen siendo igual de importantes en una pareja que lo fueron el primer día, no hay duda, es amor verdadero. Eso debió de pensar Ivan, un ciudadano ruso aficionado a las redes sociales, que no dudó ni un momento en grabar a dos ancianos que vio al asomarse a su ventana. Ella estaba en el columpio del parque de enfrente, mientras el hombre la empujaba. Como no tenía la fuerza suficiente para hacerlo, cogió su muleta para impulsar mejor a su mujer. No te pierdas el enternecedor vídeo de esta pareja, que ya ha emocionado a miles de usuarios de las redes sociales.

