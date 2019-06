Terrible suceso en Mataró: una niña de 13 años aparece muerta en su casa en extrañas circunstancias

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una menor de 13 años en Mataró (Barcelona), según han confirmado este lunes a Europa Press fuentes policiales. Fue encontrada este domingo en su casa, en un piso en el número 83 de la calle Burriac, en el barrio de Cerdanyola Nord de Mataró, y la menor presentaba un corte en el cuello. Todas las hipótesis están abiertas a la espera de la autopsia, cuyos resultados podrían conocerse este mismo lunes.

Fachada del edificio en el que residía la menor junto con su madre y su hermano mayor (Telecinco).

Según desvela 'El Periódico', la menor convivía con su madre, que está soltera, y un hermano de 16 años. Es una familia de origen ruso y llevaban en el piso cerca de un año. Al parecer, la madre no estaba en la vivienda desde hacía dos o tres días, se había marchado de viaje y había dejado solos a los dos adolescentes. Preocupada porque llevaba muchas horas sin saber de los niños, la mujer avisó a un amigo suyo para que se acercara a la vivienda.

Finalmente acudieron dos conocidos a la calle Borriac el domingo y, al ver que no les abrían, quisieron llamar a un cerrajero. Los vecinos, que no los conocían, no se lo permitieron y, al final, uno de ellos saltó al interior de la vivienda desde un balcón de una casa adyacente. Allí, en dormitorio, encontraron el cadáver de la niña entre manchas de sangre y con la apariencia de llevar varias horas muerta.

El mismo domingo la comisión judicial de guardia de Mataró (magistrada, letrada de la administración, fiscal y forense) se trasladó a la vivienda para proceder al levantamiento del cadáver, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 3 de Mataró. De momento no se sabe nada del hermano y los Mossos d'Esquadra ya lo están buscando. Todas las hipótesis se mantienen abiertas y se ha decretado el secreto de sumario.