La felicidad de Laura, que ha cumplido su sueño de ser madre tras 13 embarazos frustrados en 10 años

Han pasado nueve meses y aún no se lo cree: el pasado 12 de septiembre nació Ivy tras 30 semanas de gestación y con un peso de 652 gramos. Hoy es una bebé sana y feliz y la alegría de su madre, la británica Laura Worsley, de 35 años, quien con ella ha cumplido su sueño de ser madre tras una larga lucha. En los últimos diez años ha llegado a tener hasta 13 abortos espontáneos, algunos de ellos cuando la gestación estaba muy avanzada. "Era lo único por lo que vivía. Solo pensaba: ‘si no puedo tener un bebé, no veo motivo para vivir'".

Esta mujer británica tuvo a Ivy tras haber sufrido 13 abortos espontáneos (Laura Worsley).

Laura, que ahora está exultante de felicidad, ha contado su dura experiencia al 'New York Post', donde ha explicado que su primer embarazo fue en 2008. En los dos años siguientes lo intentaron hasta tres veces más con idéntico resultado. Algo no iba bien, y los médicos le dijeron que su caso debía ser estudiado. Máxime cuando ella en ningún caso estaba dispuesta a abandonar su deseo de ser madre junto a su marido, Dave.

RELACIONADO: Una mujer sin útero cumple su sueño de ser madre gracias a un avance médico histórico

Así fue como entró en contacto con un grupo de investigadores del Hospital Universitario de Coventry y Warwickshire (UHCW) que la incluyeron en un importante programa de investigación sobre abortos espontáneos. Para empezar, descubrieron que Laura tenía el llamado síndrome antifosfolípido o de Hughes, también conocido como síndrome de la sangre pegajosa, una afección difícil de diagnosticar que, entre otras cosas, puede provocar que los embarazos se frustren constantemente.

La maternidad era el sueño de la vida de Laura (Laura Worsley).

Durante los años siguientes fue sometida a varios tratamientos para sortear sus problemas médicos y lograr así que alguno de los embarazos llegase a término. Fue un periodo largo y difícil. En dos ocasiones los medicos lograron que el embarazo superase la barrera de los tres meses y alimentaron la esperanza de la pareja que, sin embargo, terminó llorando la muerte de Leo, a las 17 semanas de gestación, y de Graceson, a las 20. Fueron años muy duros en los que el apoyo de su marido resultó fundamental.

RELACIONADO: Más historias de interés humano

Cuando en marzo de 2018 Laura se volvió a quedar embarazada por decimocuarta vez confiesa que se encontraba cansada. "Me dije que era la última vez que lo hacía". Tampoco se lo contaron a nadie. Por fortuna, todas sus esperanzas, todos sus años de lucha y también de sufrimiento dieron lugar al milagro. Cuando por fin vio a la pequeña y pudo abrazarla pensó "es una luchadora". "Había leído sobre los milagros de otras personas, y ahora tengo el mío". Tras once semanas de incubadora, la pequeña Ivy se pudo ir por fin a casa con sus padres.

La pequeña Ivy pasó once semanas en la incubadora, pero ahora es una bebé sana y feliz (Laura Worsley).

"Con mi historia, quiero dar a otros la esperanza y la fuerza para seguir adelante incluso cuando las cosas parecen imposibles". Laura se muestra además profundamente agradecida al equipo médico que la trató y sin cuya constancia el milagro tampoco hubiera sido posible. "Es muy importante para mí que esto sirva de ejemplo para cualquier otra persona que experimente lo que yo pasé".