Las cartas de amor de Leonard Cohen a su musa Marianne, subastadas por casi 800.000 euros

Una colección de más de 50 cartas de amor escritas por el cantautor canadiense Leonard Cohen a la mujer que inspiró "So Long, Marianne" se ha subastado por 876.000 dólares, y muchas de ellas se han vendido por más de cinco veces las estimaciones de pre-venta, según dijo el jueves la casa de subastas de Christie's. El archivo de cartas de Cohen a Marianne Ihlen relata su historia de amor de los años 60 y la explosión de la carrera de Cohen de poeta en apuros a músico famoso. La carta principal, en la que Cohen escribió en diciembre de 1960 acerca de estar "solo con los vastos diccionarios del lenguaje", alcanzó los 56.250 dólares, en comparación con una estimación original de 10.000 dólares.

Leonard Cohen (Europa Press).

Una carta de 1964, en la que Cohen escribía "Soy famoso pero estoy vacío", costaba 35.000 dólares, dijo Christie's. Cohen y la noruega Ihlen se conocieron en la isla griega de Hydra en 1960 y se convirtió en la inspiración de varias de sus canciones más conocidas, incluyendo "Bird on a Wire", "Hey, That's No Way to Say Goodbye" y el tema de 1967 "So Long, Marianne".

Ihlen murió de leucemia en Oslo en julio de 2016 a la edad de 81 años. Cohen, que también sufría de leucemia, murió en noviembre de 2016 a la edad de 82 años. Las cartas fueron vendidas por la familia de Ihlen. Los compradores no fueron revelados.

El lote principal de la subasta online de cinco días fue una campana de bronce italiana que data de los siglos XV o XVI que colgaba en la casa de Hydra que Cohen e Ihlen alguna vez compartieron. Alcanzó 81.250 dólares en comparación con una estimación previa a la venta de hasta 12.000 dólares. Se cree que la campana inspiró las líneas, "Hay una grieta, una grieta en todo" en el disco "Anthem" de Cohen de 1992.