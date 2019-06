Investigan a una profesora de Reus acusada de insultar y maltratar a un niño de 4 años

El Juzgado de Instrucción 4 de Reus (Tarragona) investiga a una maestra de un centro escolar del municipio por un presunto delito de maltrato por trato vejatorio a un menor, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Los padres del niño, de cuatro años, presentaron una denuncia en febrero ante el juzgado de guardia de Reus. Según han explicado a diversos medios, detectaron un cambio de comportamiento en el pequeño y decidieron colocar una grabadora en el bolsillo del abrigo para saber qué estaba ocurriendo. Por desgracia, constataron los insultos y vejaciones.

El pequeño llevaba meses mostrando un cambio de comportamiento (Europa Press).

En una entrevista con Cuatro la madre cuenta que comenzaron a notar que sucedía algo el pasado mes de octubre. Su hijo estaba cada vez más nervioso, se mordía las uñas, y perdió el control de esfínteres. "Se escondía debajo de la mesa, en las esquinas de casa, y, a las dos semanas, empezó a hacerse pis en el colegio y a hacerse caca encima completamente". La madre relata con angustia que nada de eso le pasaba antes.

RELACIONADO: Una madre denuncia 'malos tratos' a su hija con autismo en un colegio de Cáceres

No fue el único cambio. "Dejó de cantar, dejó de pintar, no bailaba en las actividades de música del colegio". Lo primero que hicieron fue intentar solucionarlo con el centro educativo. Llegaron a ir a hablar con la dirección hasta cuatro veces, pero al no obtener ninguna ayuda y cansados de la situación, el pasado mes de febrero decidieron poner una grabadora en el bolsillo del abrigo de su hijo y fue así cuando descubrió que su profesora le gritaba y le insultaba. También le ridiculizaba por hacerse sus necesidades encima.

RELACIONADO: Varias familias se marcharon de un coelgio investigado por malos tratos en Getafe

La profesora ya fue citada en el juzgado el pasado mes de marzo, pero se acogió a su derecho a no declarar. Próximamente se citará a testigos que podrían aclarar los hechos. Fuentes de la Conselleria de Educación han explicado que se abrió un expediente disciplinario y que se tomaron medidas como separar a la maestra del alumno, y puntualizan que cuando se resuelva judicialmente se podrá tomar una decisión más definitiva. El niño, por su parte, tuvo que dejar de ir a clase durante una semana y recibió atención psicológica. Pero tanto el pequeño como los padres viven con angustia el hecho de que la profesora siga impartiendo clases en el centro.