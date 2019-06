El Gobierno garantiza la viabilidad de las pensiones

La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, aseguró este jueves que la Seguridad Social no se encuentra en quiebra, como indica un informe del Tribunal de Cuentas, y garantizó que se seguirán pagando las pensiones. "La Seguridad Social no está en quiebra, esa es una figura que se utiliza en la empresa privada. La Seguridad Social de nuestro país tiene el aval y la garantía del Estado, luego no existe técnicamente la figura de la quiebra", declaró la política durante una reunión de titulares europeos de Empleo celebrada este jueves en Luxemburgo.

La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio (EFE).

En cualquier caso, Valerio sí apuntó a las políticas del anterior Gobierno del Partido Popular y dijo que "algunas medidas que se adoptaron con la reforma laboral" provocaron un descenso en la recaudación de la Seguridad Social. "No se adoptaron medidas en relación con el incremento de ingresos (...) En 2012 empezaron a utilizar dinero del fondo de reserva, de la hucha (de las pensiones) para pagar fundamentalmente las pagas extraordinarias. Llegó un momento en que para no agotar esa hucha, cuando quedaban unos 8.000 millones de euros, decidieron pedir préstamos", comentó.

Señaló que por ese motivo la Tesorería General de la Seguridad Social ha pedido préstamos al Tesoro Público durante 2017 y 2018. "Se ha prorrogado, además, el presupuesto de 2018 a 2019. Es decir, en estos momentos, para poder pagar las pagas extraordinarias tenemos que estar utilizando préstamo y un poquito del fondo de reserva, en el que en estos momentos quedan 5.000 millones de euros", explicó.

Igualmente, Valerio indicó que antes de las elecciones estuvo a punto de cerrarse un acuerdo sobre las pensiones en la Comisión del Pacto de Toledo y en la Mesa de Diálogo Social. Sin embargo, aseguró que no fue posible el acuerdo en el Pacto de Toledo por las reticencias de Podemos, Ciudadanos y PP, ni en la Mesa de Diálogo Social porque CEOE-CEPYME pidió posponerlo a después de los comicios.

RELACIONADO: La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, prevé aprobar el plan para parados de larga duración

"Ya han pasado las elecciones. Confío plenamente en que una vez que esté ya en marcha el nuevo Gobierno, (...) se retomen los trabajos que estaban no solo avanzados, sino ya ultimadas las veintitantas recomendaciones del Pacto de Toledo", dijo, e instó a que esa labor "no caiga en el vacío".

Así, manifestó su esperanza de que "cuanto antes podamos darle una buena noticia a la ciudadanía española, que hay un acuerdo político y un acuerdo social para que el sistema público de pensiones sea sostenible desde dos puntos de vista". "Socialmente, garantizando la subida de las pensiones según el IPC, es decir, que mantengan su poder adquisitivo, y también sostenibilidad financiera", indicó.

De todas formas, destacó que el propio informe del Tribunal de Cuentas, que analiza el periodo 2010-2017, indica que en 2018 el déficit fue "un poquito inferior" al de un año antes. "Este año la subida de la recaudación está por encima del 8 %" durante los cinco primeros meses frente al mismo periodo de 2018, aseguró la ministra.