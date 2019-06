¡Qué romántico! Un soldado estadounidense y una mujer francesa reviven el amor que les unió hace 75 años

Ni el paso del tiempo, ni la familia, ni la distancia enorme de un océano pudieron borrar en Kara Troy Robbins y Jeannine Ganaye la huella de su amor de juventud. Hace 75 años Kara era un joven soldado desplazado en Francia para luchar en la II Guerra Mundial y ella, una joven francesa de 18 años que estrenaba la vida en tiempos difíciles. Ambos quedaron prendados el uno del otro y vivieron una historia apasionada que la guerra terminó por separar. Ahora, un equipo de la televisión pública francesa 'France 2' los ha vuelto a reunir y, mitad en inglés, mitad en francés, se han dicho palabras tiernas y han revivido su amor. "Siempre te he querido. Nunca te marchaste de mi corazón", le dice él a ella.

Jeannine Ganaye y Kara Troy Robbins se reencontraron 75 años después (France 2).

Todo comenzó con los actos conmemorativos por el desembarco de Normandía. Periodistas franceses desplazados a Estados Unidos se pusieron en contacto con varios veteranos de guerra, entre ellos Kara Troy Robbins. Y al revisar con él las fotos de la época se encontraron con el retrato antiguo de Jeannine. "¿Te gustaría volver a verla?". "Me encantaría encontrar a la familia... ella estará probablemente muerta", les respondió. "Era muy dulce y creo que me amó".

El equipo se puso manos a la obra y, sabiendo que habían vivido su romance en Montigny-lès-Metz, un pueblo del Gran Este francés cerca de la frontera con Alemania, fueron allí a buscar pistas de Jeanninne. ¡Bingo! Con 92 años, gozaba de salud y vivía en una residencia de ancianos. No solo eso: también había guardado el recuerdo de aquel soldado con el que vivió una historia de amor durante dos meses y que una mañana, repentinamente, se tuvo que marchar al frente.

RELACIONADO: La bonita historia de amor de esta pareja que se conoció en un trayecto en Uber y ahora están casados

Daba la casualidad de que una asociación de veteranos de guerra tenía planeado trasladar a Francia a Kara para que participase en los actos de aniversario del desembarco de Normandía, así que el equipo de televisión aprovechó la ocasión para organizar el reencuentro y grabar ese momento tan especial. "Está viva", le dijeron a Kara ya en el tren de camino a verla. Y él no se lo podía creer.

A pesar del tiempo transcurrido, jamás se solvidaron el uno del otro (France 2).

El momento en el que por fin se reúnen y que la cadena filmó en su reportaje documental fue sumamente emocionante. "Es maravilloso volverte a ver", le dice el veterano a su antigua enamorada, que tiene los ojos llenos de lágrimas. Durante horas, a medias entre el ingles y el francés, sentados muy cerca y con las manos enlazadas, ambos tuvieron tiempo de gozar del momento y ponerse al día. De explicarse por qué no volvieron a verse. Por qué ambos se casaron despúes. Ahora viudos, los dos aseguran que en realidad nunca se olvidaron. "Cuando se marchó en el camión, lloré, por supuesto, estaba muy triste. Me hubiera gustado que, tras la guerra, no hubiera vuelto a América", explica Jeannine.

RELACIONADO: La carta de amor que Max le escribió a Martha ha llegado a su destino… ¡64 años después!

Pero no queda tiempo para los reproches. Solo para las palabras y los besos en el tierno momento de la despedida, cuando él tiene que marcharse.. otra vez. Los honores de la guerra le reclaman de nuevo, en esta ocasión para celebrar el aniversario del famoso 'Día D'. Aunque, tal vez, en su pequeña historia personal, las fechas de su amor sean más importantes.