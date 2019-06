Cómo vender tu coche a un particular: cinco consejos para sacarle provecho

Aunque acumulen muchos años de vida o no estén en perfecto estado, hay algunos coches que están en condiciones de prestar un último servicio a sus dueños. Vender un vehículo no sólo sirve para renovar tu garaje particular, también es una vía rápida de conseguir liquidez o de ahorrar porque tener un coche en propiedad genera muchos gastos. Teniendo en cuenta que vender un coche es un proceso que no se suele hacer con frecuencia, nunca está de más saber qué necesitas para hacer las cosas de forma legal y evitar riesgos: desde la documentación hasta el contrato pasando por el tipo de comprador. Con estos consejos, vender tu coche será algo sencillo y provechoso.

¿A quién le vas a vender el coche?

Antes de ponerte manos a la obra con el anuncio, las fotos, los documentos o los trámites, es importante saber a quién le vas a vender el coche. Y no, no se trata de un ejercicio de predicción del futuro sino de elegir entre un profesional o un particular.

Si tu objetivo es comprar un coche nuevo, lo más rápido y sencillo es dar tu vehículo para beneficiarte de las promociones que suelen tener los concesionarios. Por otro lado, puedes dirigirte a las empresas de coches de segunda mano o a un profesional.

En ambos casos, lo normal es que la cantidad que consigas sea inferior a la que podrías ganar haciendo la operación con un particular. Y es que en este caso el precio siempre estará más cerca del valor real, pero, claro, el proceso no es tan fácil. Para evitar los posibles riesgos y simplificar la operación para evitar que se convierta en un proceso engorroso y caro, no sólo te damos algunos consejos, también te explicamos la documentación que necesitas o cómo son los trámites que tendrás que llevar a cabo.

Consejos para vender tu coche



Fijar un precio razonable

El vendedor querrá sacar la mayor cantidad posible y el conductor pretenderá pagar lo mínimo. Por ello, el primer paso es fijar un precio razonable y para ello, hay que saber qué valor tiene el coche. ¿Cómo? Consultando tablas de precios de vehículos de segunda mano, los anuncios de coches similares, recurriendo a un tasador profesional o, incluso, preguntando a la aseguradora el valor que cree que tiene el vehículo. Normalmente, lo más apreciado suele ser la marca, el modelo, el motor, el equipamiento opcional, la edad, el kilometraje, el estado de conservación y el mantenimiento.

Conocer a tu público objetivo

Saber a quién le podría encajar el coche del que te quieres desprender te puede ayudar a venderlo más fácilmente porque podrás intuir cuáles son sus deseos y preferencias. Así, el vendedor será consciente de qué hay que destacar y corregir tanto en el coche como en el anuncio poniendo especial énfasis en el estado de los neumáticos, el mantenimiento continuo o la sustitución de los elementos de desgaste más típicos.

Información y transparencia

Cuando decides vender un coche, el proceso se puede convertir en la historia interminable. Esto se puede evitar si sabes cómo mostrar el vehículo como algo atractivo, interesante y bonito siendo totalmente transparente. Además, de esta forma podrás pedir algo más de dinero por él.

Al hilo de esto, sólo hay un tipo de información que podrías reservarte para ti: la específica de la matrícula. Dejando eso a un lado, lo ideal es que proporciones toda la información útil y concisa que consideres que va a necesitar un comprador: la marca del coche, modelo, versión, motor, edad y kilometraje (sin trucaje).

Si a esto añades los extras que tiene el vehículo, cuando se matriculó o detalles como si ha estado aparcado siempre en garaje, te ayudará en la venta. No olvides aportar las facturas de las revisiones, el libro de mantenimiento o los justificantes de las sustituciones de los elementos de desgaste o de los neumáticos porque es de gran utilidad. Finalmente, si alguna pieza está cerca de alcanzar la fecha de renovación, inclúyelo en una cláusula para que no se convierta en un impedimento.

Por otro lado, a la hora de interaccionar con los posibles compradores, es aconsejable que respondas claramente y con sinceridad a sus dudas y preguntas. Además, puede que te pidan ver el coche o, incluso, probarlo. Lo más recomendable es acceder a ello, pero sí puedes decidir si conduces tú el coche o no, al fin y al cabo todavía es tuyo.

La redacción y las imágenes del anuncio

A la hora de vender un coche, la competencia es feroz y por eso hay que ser especialmente cuidadosos para destacar. Es recomendable cuidar tanto la redacción como las fotos del anuncio para que sea atractivo; al hilo de esto, conviene que las imágenes tengan buen enfoque y distintos ángulos para reflejar el exterior, el interior, el maletero o el motor. Si, además, puedes hacer las fotografías con un fondo limpio y agradable, te ayudará a que el anuncio funcione lo mejor posible.

Engañar no es el camino

El mundo de la venta y la compra de coches de segunda mano despierta muchos recelos debido a las malas prácticas de algunos vendedores, que no sólo ocultan información del coche, también la maquillan o llegan a engañar a los posibles compradores. Y es que más allá de la parte ética, la Ley regula este tipo de operaciones: la persona que vende el vehículo, profesional o particular, se responsabilizará de los vicios ocultos del coche hasta 6 meses después de la fecha de venta a no ser que en el contrato de se estipule lo contrario.

El contrato, el cambio de titularidad, la documentación y los trámites de la venta de un coche

Estos consejos para ayudarte a vender el coche sacando el mayor provecho posible estarían incompletos sin la información necesaria sobre el contrato, el cambio de titularidad, la documentación que vas a manejar y los trámites que vas a tener que hacer.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que es una operación entre particulares y por ello, tiene carácter civil y no mercantil como sucede cuando hay un profesional de por medio. De esta manera, el contrato es una variante del de compraventa de bienes muebles y está recogido en el Código Civil. Tiene tres partes:

Datos de las partes intervinientes

Objeto del contrato, qué se vende, el estado en el que está, la descripción, características y todo lo necesario para acotar el coche

Condiciones y obligaciones que se deben cumplir

Además, hay que tener presente que el contrato debe contener una serie de datos clave para que la operación sea un éxito:

Identificación del vendedor y del comprador: nombre, apellidos, DNI y dirección de ambos

Identificación del coche: todos los datos (marca, modelo, matrícula, etc.), cargas y gravámenes, precio, plazo de entrega del vehículo y forma de pago

La firma de ambas partes

Fecha y hora en las que el vendedor deja de ser propietario y responsable del coche: así evitarás que te atribuyan gastos que no te corresponden como, por ejemplo, multas posteriores a la venta.

En segundo lugar, vas a tener que hacer un cambio de titularidad del coche. Éste es un proceso que consta de varios pasos:

Pagar el impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la Agencia Tributaria: corre a cargo del comprador excepto si está exento.

en la Agencia Tributaria: corre a cargo del comprador excepto si está exento. Solicitar el cambio de titularidad: hay que solicitarlo en cualquier Delegación de Tráfico, donde te pedirán el justificante de pago del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de la tasa correspondiente. Es un trámite que tiene que llevar a cabo el vendedor y el comprador juntos, pero si no puede estar presente bastará con una autorización firmada y una fotocopia de su DNI.

donde te pedirán el justificante de pago del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de la tasa correspondiente. Es un trámite que tiene que llevar a cabo el vendedor y el comprador juntos, pero si no puede estar presente bastará con una autorización firmada y una fotocopia de su DNI. Plazos: el comprador dispone de 30 días para solicitar la transferencia o renovación del permiso de circulación y el vendedor tiene 10 días para comunicar la transmisión

A esto hay que añadir los documentos necesarios para completar el cambio de titularidad del coche:

Original y fotocopia del DNI o documento acreditativo para extranjeros (tarjeta de residencia y pasaporte más NIE)

Documentación del coche: permiso de circulación e ITV

Último recibo del Impuesto de Circulación y en caso de estar eximido, el justificante

Contrato de compraventa

En tercer lugar, tienes que tener en cuenta que debes tener al día varios documentos e impuestos que tendrás que facilitar al conductor:

Permiso de Circulación

Tarjeta de Inspección Técnica

ITV: siempre que el coche tenga más de cuatro años o más de dos si es de leasing o renting

Impuesto de Circulación del año anterior al de la venta

Por último, es aconsejable que tanto el vendedor como el comprador hagan los trámites juntos. Si falta un documento o una firma, se puede solucionar en el momento. Además, ten en cuenta que el coche y las llaves sólo deberás entregarlas cuando el pago sea efectivo.