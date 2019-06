Rafa Nadal y David Ferrer gradúan a la tercera promoción de alumnos de su academia

Rafael Nadal, dos días después de conquistar su duodécimo Roland Garros y hacer historia en el tenis mundial, presidió este martes la ceremonia de graduación de la tercera promoción de alumnos de la Rafa Nadal Academy en su ciudad natal, Manacor, acompañado por el extenista David Ferrer. Nadal eligió una buena compañía para felicitar a los 29 nuevos graduados de su academia, ya que Ferrer recibirá este miércoles la medalla de oro al Mérito Deportivo de manos del ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda.

El tenista profesional español, Rafael Nadal (EFE).

La ceremonia, como viene siendo habitual desde la inauguración de la academia de Nadal en 2016, se celebró en la pista central del complejo ante una gran cantidad de público, la mayoría familiares de los alumnos.

Entre los padres más orgullosos destacaba Toni Nadal, director de la academia, tío y exentrenador del ganador de 18 torneos del Grand Slam, quien no pudo ocultar su emoción al ver cómo su hija, Marta, se dirigía a los invitados en nombre de sus compañeros graduados.

"Me siento muy afortunada de tener un primo como tú", dijo Marta Nadal dirigiéndose a Rafa. "No solo porque hayas tenido una tan carrera exitosa, sino que aún llegando tan lejos siempre has tenido los mismos valores que cuando jugabas torneos 'challenger'", añadió.

Poco antes, Nadal y Ferrer habían tomado la palabra para felicitar a los alumnos. "Felicito a los alumnos que hoy se han graduado y les deseo lo mejor en el futuro. Quiero dar las gracias a las familias por confiar en nuestra academia, y también a los profesores, por el gran trabajo realizado. Espero que lo que han aprendido aquí les sea útil en sus vidas", dijo Nadal.

Ferrer, por su parte, subrayó que el talento "sin la constancia diaria no sirve de nada". "Las personas talentosas son las que tiene la fuerza de voluntad y el compromiso para trabajar más que los demás; son los que tienen la humildad de aceptar sus propias debilidades y que quieren mejorarlas; son los que tienen respeto por lo demás, que saben escuchar y quieren aprender", destacó el tenista alicantino.

La ceremonia de graduación finalizó, como es tradicional, con los alumnos lanzando al aire sus birretes en medio de la alegría y emoción de sus familiares.