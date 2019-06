Las incógnitas que rodean el crimen de una mujer embarazada de seis meses en Xàtiva

Un crimen horrible. Demasiadas preguntas sin resolver. Isabell Elena Raducanu, de 36 años, fue hallada ayer sin vida en su domicilio, en Xàtiva (Valencia). Fue su pareja, Juan Vicente, de 32 años, la que dio la voz de alarma cuando, al llegar de su trabajo en el campo, hizo el terrible descubrimiento. Sus compañeros han avalado su versión, por lo que no ha sido detenido. La puerta de la vivienda no estaba forzada. No hay señales de robo. Una vecina dice que escuchó una fuerte discusión... Todas las hipótesis permanecen abiertas de momento, aunque la del atraco está prácticamente descartada, según los investigadores que se esfuerzan por despejar todas las incógnitas que rodean el caso.

Policías en el exterior del domicilio de la mujer fallecida (EFE).

El diario 'Las Provincias' cuenta que una vecina escuchó "una discusión fuerte" en torno a las dos de la tarde y añade que no era la primera vez que se escuchaban gritos en la vivienda. No había signos de que la puerta hubiera sido forzada, por lo que los agentes de la Policía Nacional creen que ella dejó entrar a su asesino voluntariamente, por lo que podría tratase de alguien conocido. Al parecer, otra prueba que avala esta tesis es que no se encontraron indicios de un robo. Se tomaron muestras sobre todo del dormitorio, donde apareció Isabell, pero también de la cocina y del baño.

El cuerpo sin vida de la mujer lo encontró su marido a eso de las cuatro de la tarde, pero él, que desde el primer momento se mostró colaborador, no ha sido detenido. Volvía de trabajar en un almacén de frutas en un municipio cercano y sus compañeros han corroborado que, efectivamente, pasó toda la jornada allí. Acompañó a los agentes durante la inspección ocular del domicilio y más tarde prestó declaración en la comisaría de Xàtiva, según cuenta el diario 'Levante EMV'.

A la espera de que la autopsia determine las causas de la muerte, fuentes cercanas al caso han explicado a este diario que la víctima presentaba un fuerte golpe en la cabeza así como un profundo corte en el cuello que le provocó una hemorragia. Los vecinos no se explican cómo alguien pudo matar a una mujer embarazada que, hace solo unos días, posteó en sus perfiles en redes sociales una foto de la ecografía en la que le confirmaron que el bebé que estaba esperando era una niña. Describen a la mujer como una persona discreta que no tenía mucha relación con sus vecinos y que llevaba menos de un año viviendo con su pareja en ese piso.

El Ayuntamiento de Xàtiva ha decretado un día de luto para la jornada de este miércoles en recuerdo de su vecina hallada muerta este martes en lo que desde el consistorio califican de un "execrable crimen". Así, desde el consistorio han decretado un día de luto oficial, que supone cancelar toda la agenda municipal para la jornada, y han enviado el pésame a la familia. Además, habrá un minuto de silencio a la puerta del consistorio.