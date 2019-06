Condenado a indemnizar a su exmujer con 157.000 euros por hacer las tareas domésticas durante 30 años

"La dependencia económica de las esposas frente a sus maridos es uno de los mecanismos centrales mediante los cuales se subordina a las mujeres en la sociedad". Así argumenta el inédito fallo de un juzgado argenino la condena a un hombre a indemnizar con 8 millones de pesos (157.000 euros) a su exmujer y que recoge el diario 'Clarín'. El motivo es que ella abandonó su profesión para dedicarse al hogar y a la familia durante los casi 30 años que duró el matrimonio.

"En la mayoría de las familias las mujeres todavía asumen principalmente la carga de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, aun cuando desempeñan alguna actividad externa", continúa el fallo emitido por la jueza Victoria Famá, del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 92 de Argentina.

Ella es licenciada en Economía y, cuando firmaron el divorcio, en 2011, ya había cumplido los 60 años, edad ya más próxima a la jubilación que le impedía retomar su carrera profesional. Además del fin del proyecto familiar, la separación le provocó graves consecuencias económicas a la mujer, pues el que obtenía los ingresos era él.

La sentencia destaca que ella sacrificó su desarrollo profesional en favor de la familia y especifica que la cuantía de la condena no sería la misma si la afectada no tuviera formación o no hubiera abandonado su trabajo. Por tanto, los 157.000 euros fijados como indemnización después de casi tres décadas de matrimonio es una suma "razonable a fin de reequilibrar la situación económica dispar de los cónyuges resultante del matrimonio y su ruptura", según se indica en el texto.

Laura Gabriela Carranza Acuña, la abogada de la mujer, comenta en declaraciones a 'Clarín', "es un fallo inédito por los montos, es muy elevada la cifra", pero destaca que "lo que aquí se demostró es que tiene el derecho a la compensación económica, siempre y cuando se acredite cuál es la incidencia que ha tenido en la persona el divorcio y, por lo tanto, sus consecuencias".