La polémica que rodea la tecnología 5G a pocos días de que llegue a España

La red 5G será una realidad en España muy pronto gracias a Vodafone. La compañía ha anunciado a través de un comunicado oficial que pondrá en marcha su nuevo servicio en España a partir del día 15 de junio. Hasta 15 ciudades, entre las que se encuentran Madrid, Barcelona y las principales capitales de provincia del país, como Sevilla, Málaga, Bilbao y Valencia, Zaragoza, Vitoria, San Sebastián, La Coruña, Vigo, Gijón, Pamplona, Logroño y Santander serán las primeras donde los usuarios podrán disfrutar de este nuevo salto de velocidad en las redes móviles. Una gran ventaja que, sin embargo, no está exenta de polémica y que ha generado debate en Estados Unidos, ya que utiliza la misma banda de frecuencias de satélites destinados a la meteorología, lo que podría influir en el resultado de las predicciones del tiempo.

Usuario conectándose a través de móvil y portátil (Unsplash).

Hay que destacar el esfuerzo (sobre todo económico) que realizó la compañía en 2018, hace justo un año, cuando se adjudicó 90 Mhz en la frecuencia de 3,7 Ghz. Esta frecuencia permite aumentar significativamente la velocidad de descarga de datos con respecto a las redes 4G, pasando a velocidades de red de hasta 1Gbps. Esto en cuanto a velocidad de la red, pero la descarga y subida de datos también aumentará bastante, pasando de los entre 8 y 9 Mbps de las redes 4G a una horquilla que oscilará entre los 20 y los 25 Mbps, algo más cercano a las velocidades de descarga de una línea de fibra del hogar.

Eso sí, habrá que tener en cuenta que esta red requerirá de terminales con compatibilidad para redes 5G, ya que la mayoría de las terminales que existen actualmente en el mercado no lo soportan. Aunque es cierto que ya existen fabricantes que se han lanzado a incorporarlo, como Huawei. Además, Vodafone ofrece por el momento una cobertura del 50% en estas ciudades, lo que implica que habrá zonas a las que todavía no llegue. En resumen, que se trata de una tecnología en un estado incipiente aún, aunque eso sí, muy prometedora.

La polémica por el uso de la frecuencia

Vodafone se apunta un tanto al ser la primera en lanzar 5G en España. Un lanzamiento que viene precedido de meses de polémica por el uso de la banda de frecuencias de 24 GHz en Estados Unidos. El problema es que la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) subastó esa frecuencia, muy cercana a la de los 23,8 GHz, donde operan los satélites meteorológicos. El ‘ruido’ que podría generar una frecuencia con tanto uso podría afectar a estos satélites y su toma de datos.

Esta situación desató una ola de protestas por parte de meteorólogos que explicaron que podría reducirse mucho la fiabilidad de las predicciones en un país que necesita conocer el estado del cielo por el riesgo de huracanes y tornados.

Sin embargo, finalmente parece que no existirá tal problema debido al corto alcance que tienen las ondas de las redes 5G. Esta es una de las razones por las cuales Vodafone no tiene, por el momento, cobertura del 100% en todas las ciudades, dado que algunas antenas no tienen mayor alcance que unos cientos de metros. Por lo tanto, es complicado que se produzcan interferencias con otras frecuencias.