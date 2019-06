Nieves, una madre que pasó de 'tenerlo todo' a 'no tener para comer', invita a superar la vergüenza y pedir ayuda

Nieves Armenteros hace dos años lo tenía todo: una familia unida, salud, trabajo, un coche y una casa. Sin embargo, una grave enfermedad, y varias operaciones, tratamientos e ingresos hospitalarios hizo que cayera en una fuerte depresión. Además, perdió su trabajo y "llegó la separación" de su marido. "Me vi sola con mi hijo de siete años, con una mano delante y otra detrás", ha subrayado esta mujer en una entrevista con Europa Press, en la que asegura que lo que le ocurrió a ella, "le puede pasar a cualquiera". Por eso, anima a "superar la vergüenza y pedir ayuda: si no lo haces, no hay nada".

El hijo de Nieves Armenteros fue por un tiempo uno de los beneficiarios del programa de becas de comedor de la ONG Educo (Europa Press)

En su caso se basa la nueva campaña de la ONG Educo, bajo el título 'Te puede pasar mañana', y con la que pretende recaudar fondos para su programa de becas de comedor en verano, destinado a menores de familias en riesgo y con el que pretende alcanzar los tres millones de comidas completas desde que esta arrancara esta iniciativa en 2013.

El hijo de Nieves fue uno de sus beneficiarios durante un tiempo y ella se muestra muy agradecida: "hay que levantarse de la cama, quitarse la vergüenza y pedir ayuda porque siempre hay organizaciones y personas lo van a hacer".

Según recuerda esta organización, con datos del INE, en España hay más de 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza y exclusión social, una cifra que solo ha bajado cuatro puntos porcentuales entre 2014 y 2017.

En España hay 284.000 niños que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días (Europa Press)

Educo colabora con 293 centros educativos y entidades sociales de toda España que demandan ayudas de comedor. Estas ayudas son imprescindibles porque existen 284.000 niños y niñas menores de 18 años que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, "un dato preocupante, ya que el número de menores que no comen las proteínas necesarias cada dos días ha aumentado en un 6% entre 2016 y 2017", apunta.

Además del testimonio de Nieves, la ONG ha grabado un spot que pone de manifiesto que en muchos casos 'La pobreza es un vecino más', y que las familias que pasan por un momento complicado económicamente no piden ayuda por vergüenza. El spot de este año narra una historia basada en hechos reales: Una familia que recibe comida de sus vecinos y que pone sobre la mesa una realidad que le puede ocurrir a cualquiera.