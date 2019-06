Nuevo varapalo para Huawei: Facebook, WhatsApp e Instagram no estarán preinstalados en sus móviles

Nuevo varapalo para los usuarios de los móviles Huawei: Facebook ha dejado de permitir que los nuevos teléfonos de la marca china incluyan preinstaladas las aplicaciones de la compañía, como Facebook, Instagram y WhatsApp, según ha informado Reuters, aunque los terminales ya existentes podría serguir utilizándolas. La prohibición de Facebook tiene lugar después del veto establecido por el gobierno de Estados Unidos, según el cual las empresas estadounidenses no pueden hacer negocios con el fabricante chino Huawei ni proporcionarles sus productos.

Como ha confirmado Facebook a Europa Press, los nuevos teléfonos de Huawei que salgan de fábrica desde ahora no podrá llevar preinstaladas las aplicaciones de Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp, entre otras. "Estamos revisando la orden final del Departamento de Comercio de Estados Unidos y la licencia temporal general concedida recientemente, y vamos a tomar pasos para asegurar su cunplimiento", ha confirmado un portavoz de Facebook en un comunicado.

Las aplicaciones de Facebook no se incluyen de serie en el sistema operativo Android, empleado actualmente por Huawei, pero algunos fabricantes tecnológicos como el gigante chino las incluyen preinstaladas en sus dispositivos para que sus clientes no tengan que descargarlas al comenzar a usar sus móviles. No obstante, según apuntan a Europa Press, los 'smartphones' de Huawei que ya dispongan de estas aplicaciones no se verán afectados, y podrán continuar utilizándolas y recibiendo actualizaciones de 'software' para ellas como hasta ahora.

Google fue la primera gran compañía en reaccionar al veto de Estados Unidos, al igual que otras empresas como AMD, aunque después el país emitió una prórroga de 90 días que permite los negocios con Huawei, y que finaliza en el mes de agosto. Esta medida no afecta a los usuarios que descarguen las aplicaciones de Facebook a través de las plataformas oficiales, como Google Play, que Google permitirá seguir utilizando a los usuarios de Huawei durante la prórroga.

La empresa china ha anunciado que trabaja en un nuevo sistema operativo, tanto para 'smarrthones' y tabletas como para ordenadores, que se conoce de momento con el nombre en clave HongMeng OS y que ya estaría listo para su lanzamiento en el mes de junio.