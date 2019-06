Una web predice las probabilidades que tienes de morir a cada edad y cuál sería la causa más probable

Un rincón fascinante aunque un tanto morboso del mundo del diseño digital está dedicado por completo a predecir el año y la causa de nuestra muerte. Los que se dedican a ello hacen cosas como revisar los datos de la Seguridad Social para crear gráficos que ilustran las probabilidades y principales riesgos a distintas edades. Es el caso de Nathan Yau, doctor en estadística por la Universidad de UCLA, en Estados Unidos, que ha creado un sorprendente gráfico interactivo: teniendo en cuenta tu sexo, raza y edad, realiza una simulación de las causas más probables de tu fallecimiento a las distintas edades.

El gráfico interactivo se va coloreando a medida que avanza la edad (flowingdata.com)

El gráfico "Cómo morirás", alojado en la web flowingdata.com, tiene un funcionamiento muy sencillo: tras ingresar los datos, unos puntos grises empiezan a cambiar de color y a distribuirse por toda la cuadrícula. Como una versión macabra del Candy Crush, los puntos de colores están codificados para representar las formas en que puede morir alguien en un grupo demográfico determinado. Según va avanzando la edad, los puntos van aumentando en número y cambiando de color hasta llenar la cuadrícula por completo.

RELACIONADO: Más noticias sobre Tecnología

Un histograma situado junto a la cuadrícula de puntos enumera 15 categorías o causas de muerte que Yau seleccionó de la base de datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, con datos obtenidos entre 1999 y 2014. Las barras del gráfico están codificadas por colores, para que se correspondan con los puntos. A medida que aumenta la edad, las barras también se van moviendo, mostrando, a distintas edades, el porcentaje de probabilidad de que sucumbas ante complicaciones del aparato nervioso, enfermedades respiratorias o infecciosas, entre otras.

Obviamente, "Cómo morirás" tiene sus limitaciones. Se basa únicamente en datos de los CDC de los Estados Unidos y, afortunadamente para nuestra privacidad, no sabe nada de nuestros historiales médicos, que podrían variar significativamente los resultados. Pero la intención de Yau no era diseñar una infalible bola de cristal a través de los datos, sino introducir la variable de la impredecibilidad. Por eso, cada vez que se ejecuta la simulación se recibe una serie distinta de colores y números. El resultado no siempre es el mismo, aunque es cierto que las mayores variaciones se dan durante la juventud y comienzan a distribuirse de manera más uniforme y predecible a medida que se van sumando los años.

CONCLUSIONES

Las conclusiones señaladas por el propio Yau implican que las muertes a una edad temprana tienen mucha mayor probabilidad de estar relacionadas con elementos externos que con enfermedades. Por contra, en la vejez las enfermedades ganan la partida, sobre todo las relacionadas con el sistema circulatorio: a partir de los 80 años hay más de un 40 por ciento de probabilidades, independientemente del grupo demográfico al que pertenezcas, de que la causa del fallecimiento sea por problemas circulatorios, por encima del cáncer y otras dolencias.

Yau tiene como objetivo "hacer que los datos estén disponibles y sean útiles para aquellos que no son necesariamente expertos en la materia". El estadístico se ha ganado a pulso una creciente reputación por construir visualizaciones fáciles de entender de conjuntos complejos de información, que incluyen un mapeo de las razas más comunes en los Estados Unidos o el uso más habitual del tiempo, por edad y sexo.