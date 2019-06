Juega a la lotería con los números escritos en una 'galleta de la fortuna' y... ¡gana 300 millones de euros!

El estadounidense Charles W. Jackson, un jubilado de 66 años, aún no se puede creer que la fortuna le haya sonreído. En este caso, la expresión viene 'que ni pintada', ya que el hombre ganó el pasado sábado una millonada a la lotería tras jugar con los números que aparecieron en una tira de papel de una galleta china de la suerte. En concreto, se ha embolsado nada menos que 344,6 millones de dólares (más de 305 millones de euros), en la Poweball, un sorteo en el que los ganadores pueden elegir si cobrar todo el premio de una vez o en 30 anualidades. El protagonista de esta historia ha optado por recibir todo el dinero junto.

Charles W. Jackson ganó 344,6 millones de dólares (más de 305 millones de euros) a la lotería el pasado sábado gracias a los números que encontró en una galleta de la fortuna (Cordon Press)

Jackson, que llevaba dos años jugando con los mismos números, tiene que agradecer a su nieta de 8 años este increíble acontecimiento, ya que fue ella quien le dio la galleta en cuestión durante una cena familiar en un restaurante vietnamita.

El afortunado jubilado no es, sin embargo, supersticioso ni cree realmente en las profecías de estas galletas: "Vi los números y me propuse jugarlos", pero "nunca pensé que ganaría". "Simplemente tuve suerte", comenta en una rueda de prensa tras recibir el cheque de la Powerball.

Las 'galletas de la fortuna', típicas de restaurantes orientales, llevan en su interior una pequeña tira de papel con consejos sabios o profecías (GTresonline)

De la enorme cantidad de dinero que ha recibido, le regalará a su hermano un millón de dólares (casi 900.000 euros) porque ambos habían bromeado en más de una ocasión con que, si uno de los dos ganaba la lotería, le daría al otro un millón. Además, compartirá su suerte con causas benéficas y destinará parte del premio a un hospital pediátrico y a una asociación de veteranos de guerra.

Charles, que hasta ahora tenía una tienda de artículos militares, asegura que no sabe muy bien "qué hacer" con todo ese dinero: "Espero que no me cambie mucho", dijo. "Seguiré llevando mis vaqueros", aunque seguramente "otros más nuevos", declaró entre risas. Eso sí, ya ha planeado viajar con su esposa a Vietnam, donde cabe esperar que empezarán a adaptarse a los lujos de su nueva vida.