¡De vértigo! Este estremecedor rescate en helicóptero de una excursionista pone los pelos de punta

Una mujer de 70 años se lesionó el pasado martes durante una excursión Piestewa Peak, uno de los picos más altos de las Phoenix Mountains, en Estados Unidos. Fue necesario un helicóptero para evacuarla del lugar, pero lo que la septuagenaria no podía ni imaginar es que lo iba a pasar aún peor durante su rescate. De repente, la camilla en la que había sido colocada y que pendía del helicóptero empezó a girar a gran velocidad. Los bomberos a bordo de la aeronave no lograron que la camilla se detuviera y tuvieron que trasladar a la excursionista dando vueltas durante todo el trayecto hasta el hospital. Por suerte, el incidente no le supuso más que un fortísimo mareo y náuseas y se recupera de la lesión previa al angustioso rescate.

