El desinteresado gesto de este humilde gasolinero que ha emocionado a cientos de personas en Internet

Nkosikho Mbele es un humilde empleado en una gasolinera de Sudáfrica, país en el que el sueldo mínimo es de 3.500 rands (poco más de 200 euros al mes). A pesar de que para él 100 rands (unos seis euros) probablemente sea una cantidad importante de dinero, no dudó ni un segundo en dárselos a Monet van Deventer, una joven que se dio cuenta de que no llevaba tarjeta de crédito cuando paró en su estación de servicio a repostar y a la que el gasolinero no conocía de nada.

Nkosikho Mbele, el empleado de una gasolinera en Sudáfrica que prestó dinero a una joven a la que no conocía de nada (Monet van Deventer)

Monet se encontraba en el interior del coche cuando Nkosikho se acercó para ofrecerse a limpiarle el parabrisas. Ella le explicó que no podía ni limpiar el vehículo ni llenar el depósito porque acababa de comprobar que no llevaba tarjeta ni dinero para pagar, a lo que el empleado respondió contundente: "No puedes quedarte sin gasolina en la N2 (la carretera por la que iba a circular Monet)".

RELACIONADO: La espléndida generosidad de sus vecinos permitió a Melanie y Jeremy volver a tener un nuevo hogar

Sin dejar que ella articulara palabra, le dijo que él pondría 100 rands y pagó rápidamente para que la chica continuara su viaje. "Ya me los devolverás cuando estés cerca". Ante la sorpresa de la mujer, no se interesó por saber su nombre ni le pidió su número de teléfono. Le preguntó por qué lo hacía y cómo podía confiar en que regresara con el dinero. La respuesta de Nkosikho no le dejó indiferente: "Señora, soy creyente".

Monet, por su parte, no solo volvió para devolverle lo que le había prestado, sino que puso en marcha una campaña de 'crowndfunding' en Internet para ayudar al joven, que vive de manera humilde con su madre, con sus dos hijos y con un hermano.

Monet van Deventer, la joven que recibió la ayuda de Nkosikho (Monet van Deventer)

El objetivo fijado para recaudar era de 100.000 rands (alrededor de 6.000 euros), pero la generosidad de Nkosikho emocionó a tantas de personas que en solo dos días se reunieron 300.000 rands (más de 18.000 euros). Ahora, Monet busca cómo entregarle el dinero sin ponerlo a él o a su familia en peligro, ya que podrían asaltarlos para robárselo. Duda si hacerle una transferencia bancaria o si comprarle directamente lo que él quiera para evitar problemas.

RELACIONADO: Acto de humanidad de un policía cede sus horas sindicales a otro para que cuide a su hijo con cáncer

Un gesto admirable el de este joven que ha obtenido recompensa y el agradecimiento más profundo por parte de Monet, quien le ha dedicado unas emotivas palabras que ha compartido en su perfil de Facebook: "Gracias, Nkosikho, por tu hermoso corazón. Me has renovado la esperanza en nuestro país".