Las emotivas palabras del hijo de José Antonio Reyes tras la muerte de su padre

"Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar!! Te quiero, papá", con estas emotivas palabras se despedía el hijo mayor de José Antonio Reyes, el futbolista fallecido este sábado en un accidente de tráfico en Sevilla, de su padre a través de su cuenta de Instagram. Un mensaje que iba acompañado de una serie de 10 fotografías que recordaban varios momentos juntos y que han conmovido a las redes.

José Antonio Reyes con su padre, en la última imagen que se sacaron juntos (_josereyeslopez_).

José Antonio Reyes López, el mayor de los hijos del futbolista, comenzaba el difícil mensaje de despedida así: "Este es el último momento que hemos pasamos juntos papá.... ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mí! Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti papá @j.a.reyes10. No pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos pero solo tú y yo sabemos cuánto nos queríamos!"

Y agradecía por último todo el apoyo recibido y los mensajes de condolencias y cariño: "Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo!!", escribió José Antonio, que sigue los pasos de su padre y es jugador del Leganés en la categoría Alevín A.

José Antonio es jugador del Leganés en la categoría Alevín A (_josereyeslopez_).

José Antonio Reyes fallecía este sábado en un accidente de tráfico junto a uno de sus primos que también murió en el siniestro, mientras que un tercer acompañante pemanece en estado grave al presentar quemaduras en el 60% de su cuerpo. Por causas que se están investigando, el turismo sufrió una salida de vía por el margen derecho, colisionó contra unos bloques de obra tras lo que el vehículo volcó y se incendió.

El accidente tuvo lugar sobre las 11.40 horas en una recta de la citada autovía y no ha habido ningún otro vehículo implicado por lo que no se descarta un exceso de velocidad o una distracción del conductor. La trágica noticia de la muerte del futbolista ha conmocionado al mundo del fútbol y a miles de aficionados.